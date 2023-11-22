تعرف على فوائد المكسرات لمرضى السكري

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أوضح د. ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري وسمنة فوائد المكسرات لمرضى السكري.





فوائد المكسرات لمرضى السكري



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أسباب تسرب الإنسولين



وقال الجهني، عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا": "إن المكسرات تحمي من الجلطات وتطيل العمر لدى السكريين".وأضاف "أن تناول المكسرات (يفضل غير مقليه وغير مملحة) بمقدار راحة الكف ٥ مرات بالأسبوع يقي من جلطات القلب لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني بواقع ١٧٪ لانها تساعد على خفض ضغط الدم والسكر والكولسترول".وفي وقت سابق، أوضح د. ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري وسمنة، أسباب تسرب الإنسولين بعد الحقن من الجلد.وقال الجهني، عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا": "إن تسرب الانسولين بعد الحقن من الجلد قد يؤدي الى عدم الاستفاده الكامله من جرعة الانسولين ومن ثم ارتفاع السكر بالدم".وتابع الجهني، أن من أسباب تسرب الإنسولين ما يلي:- عدم ترك الإبرة في مكانها ١٠ ثواني أثناء الحقن- أو الإبرة قصيرة- أو أن الشخص بدين جداً- أو تم الحقن في مكان انتفاخات على الجلد