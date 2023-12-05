يحمي من القاتل الصامت.. فوائد المشي السريع على الجسم والصحة

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اكتشفت دراسات علمية حديثة، أن الأشخاص الذين يمشون
بانتظام بسرعة تزيد عن أربعة كيلومترات في الساعة هم أقل عرضة للإصابة بداء السكري.
فوائد المشيوأشارت المجلة البريطانية للطب الرياضي (BJSM) إلى أن الدراسة الجديدة
مبنية على نتائج مجموعة دراسات سابقة مكرسة لفوائد المشي شارك فيها 508.121 متطوعًا
من الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا.
وقد جمع العلماء من هذه الدراسات معلومات حول مستوى النشاط البدني للمشاركين وحالتهم الصحية. من أجل تحديد نوع التمارين الرياضية الفعالة في الوقاية من داء السكري.
الحماية من داء السكريواتضح للباحثين أن المشي بانتظام بسرعة 3-5 كلم في
الساعة يخفض خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري بنسبة 15% بغض النظر عن
الوقت الذي يقضيه الشخص في المشي.
وأن المشي بسرعة 5-6 كلم في الساعة يخفض خطر الإصابة بهذا المرض بنسبة 24%، وفقا لروسيا اليوم.
المشي السريع يُخفّض الوزنوأشار الباحثون إلى أن سرعة المشي مؤشر مهم على الحالة
الصحية العامة للشخص وقدراته الوظيفية.
كما يحفز هذا التمرين القلب والجهاز التنفسي ويزيد من قوة العضلات. بالإضافة إلى ذلك، فإن المشي السريع يخفض الوزن بشكل فعال، وهو إجراء للوقاية من داء السكري.
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