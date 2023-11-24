التخلص من المشروبات الغازية يضيف 10 سنوات إلى عمرك

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قال باحثون إن اتباع نمط غذائي صحي والتخلص من المشروبات الغازية واللحوم المصنعة يمكن أن يضيف ما يصل إلى عقد من الزمن إلى متوسط العمر المتوقع. اضافة اعلان

واستند فريق من الباحثين بجامعة بيرجن في النرويج إلى معلومات لما يقرب من نصف مليون بريطاني تم توثيق عاداتهم الغذائية في دراسة البنك الحيوي بالمملكة المتحدة - بنك من البيانات يمكن للباحثين في جميع أنحاء العالم استخدامه.

وكتب الباحثون في الدراسة التي نشرت في مجلة "نيتشر فود": "من المقدر أن الأنظمة الغذائية غير الصحية تسبب أكثر من 75 ألف حالة وفاة مبكرة كل عام" في المملكة المتحدة.





4 فئات



التحول إلى نظام غذائي يطيل العمر عند سن الأربعين



ما هو النظام الغذائي الذي يطيل العمر؟



3 وجبات من الأسماك أسبوعيًا



ما هو دليل إيتويل؟



وقسم الباحثون، المشاركين إلى أربع فئات مختلفة:متوسطي الأكلنظام طعام غير صحيالأكل وفق دليل "إيتويل"، الخاص بهيئة الخدمات الصحية ببريطانيا.أولئك الذين اتبعوا ما يسمى بـ "حمية طول العمر".ووفقًا للفريق، بقيادة باحث الصحة العامة، لارس فادنيس، فإن الأشخاص الذين يتناولون الطعام غير الصحي يأكلون القليل من الحبوب الكاملة والخضار والفواكه والمكسرات، ولكنهم يتناولون "كميات كبيرة من اللحوم المصنعة والبيض والحبوب المكررة والمشروبات المحلاة بالسكر".أما بالنسبة للنظام الغذائي لطول العمر، فيتضمن تناول كميات معتدلة من الحبوب الكاملة والفواكه والأسماك واللحوم البيضاء، والكثير من الحليب ومنتجات الألبان، والخضار والمكسرات والبقوليات، وكميات صغيرة من البيض واللحوم الحمراء والصودا.وتناولت هذه المجموعة أيضًا عددًا قليلاً جدًا من الحبوب المكررة واللحوم المصنعة.وفي الوقت الحاضر، يبلغ متوسط عمر المواطن البريطاني حوالي 81 عامًا، لكن الباحثين وجدوا أن التخلص من أنماط الأكل غير الصحية في منتصف العمر واتباع نظام غذائي يتبع دليل "إيتويل" يمكن أن يضيف ما يصل إلى 10 سنوات إلى عمر الشخص.وقال الباحثون إن الرجال والنساء الذين أجروا هذا التغيير الغذائي في سن الأربعين أضافوا 8.9 و8.6 سنة إلى متوسط العمر المتوقع على التوالي.وحددوا متوسط العمر المتوقع على أنه تقدير لعدد السنوات التي تبقى لشخص ما ليعيشها.وفي الوقت نفسه، ارتبط التحول إلى نظام غذائي يطيل العمر عند سن الأربعين بزيادة 10.8 سنة في متوسط العمر المتوقع للرجال وزيادة 10.4 سنة للنساء.وزاد متوسط العمر المتوقع لدى الأشخاص الذين امتنعوا عن المشروبات الغازية والنقانق ولحم الخنزير المقدد، وفقًا لصحيفة "ذا صن".وقال الباحثون: "إن استهلاك كميات أقل من المشروبات المحلاة بالسكر واللحوم المصنعة وتناول المزيد من الحبوب الكاملة والمكسرات يؤدي إلى أكبر التحسينات في متوسط العمر المتوقع".وأضافوا: "أقوى الارتباطات الإيجابية مع الوفيات كانت بالنسبة للمشروبات المحلاة بالسكر واللحوم المصنعة".ويمكن لإجراء تغييرات في النظام الغذائي الصحي في وقت لاحق من الحياة أن يضيف سنوات أقل إلى متوسط العمر المتوقع، لكن له تأثير إيجابي على الحياة.وكما قال مؤلفو الدراسة: "إن المكاسب في متوسط العمر المتوقع تكون أقل كلما زاد التأخير في بدء التحسينات الغذائية، ولكن حتى بالنسبة لأولئك الذين يبدؤون تغيير النظام الغذائي في سن 70 عامًا، فإن الزيادة في متوسط العمر المتوقع تبلغ حوالي نصف ما تم تحقيقه بحلول 40 عامًا"، ما يمثل حوالي أربع أو خمس سنوات.واعترف الفريق بأن "الحفاظ على تغييرات نمط الحياة مع مرور الوقت مع التحسينات الغذائية يمكن أن يكون تحديا، وبالنسبة للكثيرين، تتقلب الأنماط الغذائية مع مرور الوقت".مصطلح "النظام الغذائي لطول العمر" صاغه الدكتور فالتر لونجو، الذي نشر دليل قواعد الأكل ووصفاته في عام 2018.ينصب تركيزه على الأطعمة النباتية مثل:الخضروات الورقية– مثل السبانخ واللفتالخضروات الغنية بالألياف – مثل البطاطا الحلوة والجزرالفواكه – مسموحة بجميع أنواعها، وطازجة حيثما أمكن ذلكالفول والبقوليات – مثل الحمص والعدسالمكسرات والبذور – مثل الكاجو وبذور الشياالحبوب الكاملة – مثل الخبز الكامل والأرز البنيزيت الزيتون - أكثر تغذية من الزيوت النباتية والزبدةمكملات الفيتامينات - مرة واحدة كل ثلاثة أياملكن يُسمح بتناول كميات قليلة من الأسماك، حوالي وجبتين إلى ثلاث وجبات في الأسبوع. ويتضمن:سمك السالمونالسردينسمك القدسمك السلمون المرقطالأنشوجةدنيس البحرقريدسالمحار (البطلينوس)وفقًا لموقع (Patient.info)، فإن الهدف من النظام الغذائي هو أيضًا تجنب السكر المعالج والدهون المشبعة الموجودة في الزبدة والمخبوزات واللحوم المصنعة، وكذلك النشويات المكررة مثل الخبز الأبيض.وينبغي أيضًا تجنب منتجات الألبان واللحوم أو الحد منها.يقسم دليل إيتويل الطعام والشراب إلى خمس فئات:الفاكهة والخضار - يجب أن تشكل ثلث ما نأكله في اليوم، لذا استهدف خمس حصصالأطعمة النشوية - يجب أن تشكل مكرونة القمح الكامل والخبز الأسمر والأرز والبطاطس والعصيدة ثلثًا آخر من نظامنا الغذائي اليوميالبروتين - بما في ذلك الأسماك واللحوم، وكذلك الفاصوليا والبازلاء والعدس - والتقليل من الأصناف الحمراء والمعالجة، واختيار قطع اللحم الخالية من الدهون ووجبة أو حصتين من الأسماك أسبوعيًا.منتجات الألبان - يعد الحليب والجبن واللبن الزبادي والجبن الطازج مصادر جيدة للبروتين والكالسيوم، لكن الدليل ينصحك باختيار الإصدارات الأقل دهونًا.الدهون - اختر كميات صغيرة من الدهون الصحية غير المشبعة مثل الزيوت النباتية وبذور اللفت والزيتون وعباد الشمسينصحك الدليل بتناول مجموعة متنوعة من الأطعمة من كل مجموعة يوميًا وأسبوعيًا.وفي حين أنه من المهم دمج بعض الدهون في النظام الغذائي، يقول الدليل إن معظمنا يجب أن يقلل من تناول الأطعمة الغنية بالدهون والملح والسكر لأنها ليست ضرورية لنظام غذائي صحي ومتوازن.