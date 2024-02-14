بدائل صحية للملح تساعد على خفض ضغط الدم

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كشفت دراسة حديثة، أن استبدال ملح الطعام العادي ببديل الملح يساعد في تنظيم ضغط الدم لدى كبار السن، ويعتبر استهلاك الملح الزائد أحد عوامل الخطر المعروفة للإصابة بارتفاع ضغط الدم.





بدائل صحية للملح



أهم نتائج الدراسة



ووضح موقع "مديكال نيوز توداي"، أن بدائل الملح تقلل من تناول الصوديوم مع زيادة تناول البوتاسيوم، وكلاهما يرتبط بمستويات ضغط الدم الصحية.واستمرت التجربة التي أجريت في جامعة بكين لمدة عامين، وشارك فيها 600 شخص من المقيمين في 48 منشأة لرعاية المسنين بالصين، وكان متوسط أعمارهم 71 عاماً.ووجد الباحثون على مدار عامين من الدراسة، أن الأفراد في مجموعة بدائل الملح كانوا أقل عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 40% مقارنة بمجموعة الملح.وخلال الدراسة، سُجلت 60 حالة جديدة لارتفاع ضغط الدم لدى من يستخدمون بديل الملح مقارنة بـ 95 حالة بين من يستخدمون الملح.وبينت النتائج أن الذين يعانون من ضغط دم أعلى من المعدل الطبيعي والذين استخدموا بديل الملح لديهم معدلات أقل للإصابة بارتفاع ضغط الدم. كما كان لديهم أيضاً انخفاض في ضغط الدم بشكل عام مقارنة بأولئك الذين استخدموا ملح الطعام.وتم استبدال بدائل الملح المستخدمة في الدراسة لبعض محتوى الصوديوم بمعدن آخر، وهو البوتاسيوم، بالإضافة إلى المنكهات، مثل الفطر أو الليمون أو الأعشاب أو الأعشاب البحرية.وفي التجربة، كان بديل الملح يتكون من 62.5% كلوريد الصوديوم، و25% كلوريد البوتاسيوم، و12.5% منكهات طعام مجففة. بينما تبلغ النسبة في الملح 40% صوديوم و60% كلوريد.