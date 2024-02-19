استشاري يوضح أهم أسباب خمول الغدة الدرقية

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أوضح د. ناصر الجهني استشاري غدد صم و سكري وسمنة أهم أسباب خمول الغدة الدرقية، مؤكدا أهمية استشارة الطبيب للحصول على الوصف والعلاج المناسب.



أسباب خمول الغدة الدرقية



أهمية استشارة الطبيب



وقال الجهني، عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا": "هنالك أسباب كثيرة لخمول الغدة الدرقية منها التاريخ المرضي"، مؤكدا أن الفحص السريري مهم جداً، وخاصة استخدام بعض الأدوية أو نقص بعض المغذيات والعناصر الغذائية الهامة مثل نقص اليود والسيلينيوم أو العلاج الإشعاعي، أو أمراض مناعية لدى الشخص أو أحد أفراد العائلة أو مشاكل في الغدة النخامية وغيره من الأسباب الأخرى.وتابع د. ناصر الجهني أن أهم سبب لخمول الغدة الدرقية هو الالتهاب المزمن المناعي (ويسمى هاشيموتو)، ويمكن عمل تحليل الأجسام المضادة للغدة الدرقية بالدم.ولفت د. ناصر الجهني إلى أهمية استشارة الطبيب للحصول على العلاج المناسب .. مضيفا : "استشر طبيبك".