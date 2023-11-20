استشاري: 4 أسباب لتسرب الأنسولين بعد الحقن

أ أ

أوضح د. ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري وسمنة، أسباب تسرب الإنسولين بعد الحقن من الجلد.





أسباب تسرب الإنسولين اضافة اعلان



أسباب الإصابة بالسكري



537 مليون شخص يعاني من السكري في العالم



وقال الجهني، عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا": "إن تسرب الانسولين بعد الحقن من الجلد قد يؤدي الى عدم الاستفاده الكامله من جرعة الانسولين ومن ثم ارتفاع السكر بالدم".وتابع الجهني، أن من أسباب تسرب الإنسولين ما يلي:- عدم ترك الإبرة في مكانها ١٠ ثواني أثناء الحقن- أو الإبرة قصيرة- أو أن الشخص بدين جداً- أو تم الحقن في مكان انتفاخات على الجلدوفي وقت سابق، كشف مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، عن أهم الأسباب والعوامل قد تجعل الإنسان عرضة للإصابة بمرض السكري.وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن الإنسان ربما يكون معرضًا للإصابة بمرض السكري إذا كان يعاني من:1 – زيادة الوزن.2 – عدم ممارسة الرياضة.3 – الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض.4 – الإصابة بمرض السكري أثناء الحمل.5 – التقدم في العمر إلى ما فوق الـ 45 عامًا.6 – الإصابة بارتفاع ضغط الدم أو تناول دواء له.7 – انخفاض في نسبة الكوليسترول النافع أو ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية.وتشير التقديرات إلى أن 537 مليون شخص يعيشون حاليًّا مع مرض السكري في جميع أنحاء العالم.وبحلول عام 2045، تشير التوقعات إلى ارتفاع هذا العدد إلى حوالي 783 مليون مصاب بالسكري على مستوى العالم.