الأربعاء، 08 جمادى الأولى 1445 ، 22 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

استشاري: 4 أسباب لتسرب الأنسولين بعد الحقن

السكري
الإنسولين
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أوضح  د. ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري وسمنة، أسباب تسرب الإنسولين بعد الحقن من الجلد.

أسباب تسرب الإنسولين اضافة اعلان


وقال الجهني، عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا": "إن تسرب الانسولين بعد الحقن من الجلد قد يؤدي الى عدم الاستفاده الكامله من جرعة الانسولين ومن ثم ارتفاع السكر بالدم".
وتابع الجهني، أن من أسباب تسرب الإنسولين ما يلي:
- عدم ترك الإبرة في مكانها ١٠ ثواني أثناء الحقن
- أو الإبرة قصيرة  
- أو أن الشخص بدين جداً
- أو تم الحقن في مكان انتفاخات على الجلد 

أسباب الإصابة بالسكري


وفي وقت سابق، كشف مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، عن أهم الأسباب والعوامل قد تجعل الإنسان عرضة للإصابة بمرض السكري.
وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن الإنسان ربما يكون معرضًا للإصابة بمرض السكري إذا كان يعاني من:
1 – زيادة الوزن.
2 – عدم ممارسة الرياضة.
3 – الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض.
4 – الإصابة بمرض السكري أثناء الحمل.
5 – التقدم في العمر إلى ما فوق الـ 45 عامًا.
6 – الإصابة بارتفاع ضغط الدم أو تناول دواء له.
7 – انخفاض في نسبة الكوليسترول النافع أو ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية.

537 مليون شخص يعاني من السكري في العالم

وتشير التقديرات إلى أن 537 مليون شخص يعيشون حاليًّا مع مرض السكري في جميع أنحاء العالم.
وبحلول عام 2045، تشير التوقعات إلى ارتفاع هذا العدد إلى حوالي 783 مليون مصاب بالسكري على مستوى العالم.

اقرأ أيضا

فيروس كورونا
1:10 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

"الصحة العالمية" تحذر من انتشار 3 سلالات جديدة لـ كورونا مثيرة للقلق

فيتامين ب 12 22
10:53 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

8 علامات عصبية تدل على نقص فيتامين ب12.. تعرف عليها

سرطان البروستاتا
10:33 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

4 أعراض لسرطان البروستاتا يجب الانتباه إليها عند التبول

حوادث الطرق1
9:53 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

تعرف على الأخطاء الشائعة في إسعاف مصابي حوادث الطرق

اقرأ أيضا

أبحاث جديدة تُعيد الأمل في علاج العقم لدى الرجال

الذكاء الاصطناعي يُشخّص مرض التوحد لدى الأطفال في وقت مبكر جدًا

أعراض كورونا يومًا بعد آخر.. ما الذي يجب البحث عنه؟

8 وسائل للتغلب على مشكلة "الدوخة" أثناء المشي

منها حبة البركة.. 7 بذور صحية تعزز جهاز المناعة لديك

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

صعود السلم 5:55 ص الإثنين، 20 نوفمبر 2023

يقي من أمراض مميتة.. ماذا يحدث لجسمك عند صعود السلم كل يوم؟

السكري 1:44 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

أهم 8 أسباب تجعلك أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري

السكري 12:04 ص الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

استشاري: 8 أسباب لتورم قدم مريض السكري.. يجب مراجعة الطبيب المعالج

السكري 2:21 ص الخميس، 09 نوفمبر 2023

استشاري يحذر مرضى السكري من سلوك شديد الخطورة.. ماذا عن المكملات؟

اقرأ أيضا

F3l4Ze_XgAAwYie
12:24 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

تعرف على فوائد المكسرات لمرضى السكري

القلب - صحة القلب
10:16 م الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

استشاري: 4 أنواع من الأدوية تضر مرضى ضعف عضلة القلب

أطعمة
7:52 م الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

أطعمة لا تفرط في تناولها بفصل الشتاء.. تدمر المناعة

القهوة
5:02 م الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

فائدة مذهلة.. "تفل القهوة" يعالج الزهايمر وباركنسون

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

elaosboa26410
2:08 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. تحذير من أمطار ورياح قوية على مكة و8 مناطق حتى هذا الموعد

السمنة
1:08 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

الإحصاء: 24% من المواطنين فوق 15 سنة يعانون من السمنة

جوجل تعمل على إضافة خاصية التصوير الليلي إلى الفيديو
1:02 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

تحذير عاجل.. محام: التصوير بدون إذن جريمة في تلك الحالة (فيديو)

876ة
1:00 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

لخدمة هؤلاء.. المملكة تُطلِق برنامج الشمولية الرقمية

وزارة التجارة
12:17 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. "التجارة" توضح طريقة وخطوات نقل ملكية السجل التجاري

العمل
12:01 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

قبل بداية مشروعك الجديد.. 6 خطوات لإعداد دراسة الجدوى