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استشاري: 8 أسباب لتورم قدم مريض السكري.. يجب مراجعة الطبيب المعالج

السكري
السكري
أ أ
أوضح د. ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري وسمنة، أسباب تورم قدم مريض السكري.
وأوضح الجهني عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا"، أن من عوامل تورم قدم مريض السكري ما يلي:اضافة اعلان

أسباب تورم قدم مريض السكري


- الجلوس لفترة طويلة.
- إصابة القدم
- بعض أدوية الضغط والانسولين والاكتوس 
- احتباس السوائل بالجسم 
- اعتلال الأعصاب بالرجلين 
- ضعف الدورة الدموية 
- الخثرة الوريدية 
- مشاكل الكلى أو القلب 

وفي وقت سابق، أوضحت دراسة، أن مرضى السكري من النوع الثاني يمكنهم عكس ارتفاع السكر في الدم عن طريق فقدان الوزن وانتهاج خيارات غذائية ذكية.
وقال مارك جيلبرت، خبير التغذية، "إن إجراء مقايضة صحية هو خطوة واحدة يمكن اتخاذها. ومع ذلك، إذا كنت تعاني من الأعراض ولم تختف في غضون أسابيع قليلة، فيجب عليك دائمًا استشارة الطبيب".

1. استبدل العصير بالفاكهة 


وفي حين أن عصير البرتقال على سبيل المثال يعتبر عنصرًا أساسيًا في وجبة إفطار كثير من الناس، إلا أنه يعد من المصادر “فائقة التركيز” للسكر، وفقًا لخبير التغذية.
وأوضح جيلبرت أن الفاكهة تحتوي على سكريات طبيعية، لكنها تؤدي إلى زيادة أقل بكثير في الأنسولين وسكر الدم مقارنة بالعصائر المعبأة.  

2. التوت 


للتوت فوائد صحية لا تعد ولا تحصى، لكن محتواه من السكر يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم. ومع ذلك، يبدو أنه استثناء.
وقال خبير التغذية: "التوت، والتوت الأسود، والتوت الأزرق بشكل عام يعطي ارتفاعات أقل وتدريجية في السكر مقارنة بالفواكه الأخرى، مما يجعله بديلاً أفضل لوجبة خفيفة سريعة".

3. استبدل الكربوهيدرات بالبروتينات


أوضح جيلبرت أنه سواء كان الأرز الأبيض أو الحبوب الكاملة أو البطاطس، فإنه يتم امتصاص الكربوهيدرات على شكل سكريات مما يسبب "معظم المشاكل" المرتبطة بمرض السكري من النوع الثاني.
لذلك، اقترح استبدال بعض الكربوهيدرات بـ "مصدر جيد" للبروتين مثل اللحوم أو الأسماك أو منتجات الألبان.  

4. تجنب قلي الأطعمة 


نصح خبير التغذية بتجنب قلي الأطعمة قدر الإمكان وتجربة الخبز أو الشوي أو التبخير أو القلي بدلاً من ذلك.
وأضاف: "إذا كان عليك أن تقلى، فإن استبدال الدهون والزيوت الأخرى بأخرى صحية مثل زيت الزيتون أو زبدة العشب (يمكن أن يساعد)".

5. استبدل المشروبات الغازية بالمياه


في حين أن كوبًا من عصير الليمون يمكن أن يكون منعشًا، فقد أوصى جيلبرت بشرب الماء لإشباع عطشك، لأنه سيساعد على تجنب تناول كميات كبيرة من السكر الذي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمقدمات مرض السكري والسكري من النوع الثاني. 

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