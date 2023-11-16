أهم 8 أسباب تجعلك أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري

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كشف مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، عن أهم الأسباب والعوامل قد تجعل الإنسان عرضة للإصابة بمرض السكري.

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن الإنسان ربما يكون معرضًا للإصابة بمرض السكري إذا كان يعاني من: اضافة اعلان

1 – زيادة الوزن.

2 – عدم ممارسة الرياضة.

3 – الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض.

4 – الإصابة بمرض السكري أثناء الحمل.

5 – التقدم في العمر إلى ما فوق الـ 45 عامًا.

6 – الإصابة بارتفاع ضغط الدم أو تناول دواء له.

7 – انخفاض في نسبة الكوليسترول النافع أو ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية.





537 مليون شخص يعاني من السكري في العالم



وتشير التقديرات إلى أن 537 مليون شخص يعيشون حاليًّا مع مرض السكري في جميع أنحاء العالم.وبحلول عام 2045، تشير التوقعات إلى ارتفاع هذا العدد إلى حوالي 783 مليون مصاب بالسكري على مستوى العالم.