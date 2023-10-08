استشاري: 3 مراحل لعلاج الرجفان الأذيني

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أوضح د . منور العنزي استشاري أول طب القلب للكبار بالتفصيل مراحل علاج الرجفان الأذيني.

وقال العنزي، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا" إن مراحل علاج الرجفان الأذيني تشمل التالي: اضافة اعلان





علاج الرجفان الأذيني



- في المرحلة الاولى يعطى دواء منظم للنبض + مسيل للدم- إذا كان الرجفان حديث النشأة أو مصحوب بانخفاض للضغط أو احتشاء في العضلة قد تعطى شحنة/صدمة كهربائيه بهدف إزالة الرجفان واستعادة النبض المنتظم (قد يسبق إعطاء الصدمة أشعة بالمنظار للقلب).- عند البعض الذين قد لا يتحملون الأدوية تجرى قسطرة الكي الكهربائيتقنية طبية حديثةوفي وقت سابق، كشف أطباء أمريكيون من مستشفى جامعة واشنطن، عن تقنية حديثة لعلاج بعض المرضى من حالة عدم انتظام ضربات القلب المعروف باسم الرجفان البطيني.وأوضح الفريق الطبي أن هذه تجربة أولية اعتمدت على تسليط نوع من الأشعة على المنطقة المستهدفة في القلب.عدم انتظام ضربات القلب عبر العلاج الإشعاعيوقام الفريق من خلال تجربة بدأت في عام 2017، بمراقبة أشخاص خضعوا لعلاج رائد لمشكلة عدم انتظام ضربات القلب عبر العلاج الإشعاعي الذي يستخدم عادة في مكافحة السرطان.ومنذ ذلك الحين، والأطباء يسعون لإثبات فيما إذا كانت جرعة سريعة وآمنة من الإشعاع لمرة واحدة قادرة على محاربة عدم انتظام ضربات القلب أو الرجفان البطيني المهدد للحياة.الإجراء الإشعاعي لعلاج عدم انتظام ضربات القلبووفق الأطباء فإن الإجراء الإشعاعي لعلاج عدم انتظام ضربات القلب يتضمن:1 - استخدام مخطط كهربية القلب والتصوير المقطعي.2 - تسليط حزمة آمنة من الأشعة التي تسمى فوتونات على المنطقة المستهدفة من القلب لاستعادة النبض الطبيعي.يذكر أن العلاج المسمى العلاج ألاستئصالي الجسيمي لطالما استخدم في علاج الأورام الدقيقة وهو اليوم يعطي بارقة أمل كبيرة لمرضى القلب الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب.