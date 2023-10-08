الأحد، 23 ربيع الأول 1445 ، 08 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

استشاري: 3 مراحل لعلاج الرجفان الأذيني

الرجفان الأذيني
الرجفان الأذيني
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
أوضح د . منور العنزي استشاري أول طب القلب للكبار بالتفصيل مراحل علاج الرجفان الأذيني.
وقال العنزي، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا" إن مراحل علاج الرجفان الأذيني تشمل التالي:اضافة اعلان

علاج الرجفان الأذيني


-  في المرحلة الاولى يعطى دواء منظم للنبض + مسيل للدم
-   إذا كان الرجفان حديث النشأة أو مصحوب بانخفاض للضغط أو احتشاء في العضلة قد تعطى شحنة/صدمة كهربائيه بهدف إزالة الرجفان واستعادة النبض المنتظم (قد يسبق إعطاء الصدمة أشعة بالمنظار للقلب).
-  عند البعض الذين قد لا يتحملون الأدوية تجرى قسطرة الكي الكهربائي

تقنية طبية حديثة

وفي وقت سابق، كشف أطباء أمريكيون من مستشفى جامعة واشنطن، عن تقنية حديثة لعلاج بعض المرضى من حالة عدم انتظام ضربات القلب المعروف باسم الرجفان البطيني.
وأوضح الفريق الطبي أن هذه تجربة أولية اعتمدت على تسليط نوع من الأشعة على المنطقة المستهدفة في القلب.
عدم انتظام ضربات القلب عبر العلاج الإشعاعي
وقام الفريق من خلال تجربة بدأت في عام 2017، بمراقبة أشخاص خضعوا لعلاج رائد لمشكلة عدم انتظام ضربات القلب عبر العلاج الإشعاعي الذي يستخدم عادة في مكافحة السرطان.

ومنذ ذلك الحين، والأطباء يسعون لإثبات فيما إذا كانت جرعة سريعة وآمنة من الإشعاع لمرة واحدة قادرة على محاربة عدم انتظام ضربات القلب أو الرجفان البطيني المهدد للحياة.
الإجراء الإشعاعي لعلاج عدم انتظام ضربات القلب
ووفق الأطباء فإن الإجراء الإشعاعي لعلاج عدم انتظام ضربات القلب يتضمن:
1 -  استخدام مخطط كهربية القلب والتصوير المقطعي.
2 - تسليط حزمة آمنة من الأشعة التي تسمى فوتونات على المنطقة المستهدفة من القلب لاستعادة النبض الطبيعي.
يذكر أن العلاج المسمى العلاج ألاستئصالي الجسيمي لطالما استخدم في علاج الأورام الدقيقة وهو اليوم يعطي بارقة أمل كبيرة لمرضى القلب الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب.

اقرأ أيضا

بق الفراش
7:37 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

أعراض صحية خطيرة لبق الفراش.. ماذا عن تورم اللسان والشفتين؟

السرطان
6:15 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

يحمله الملايين من البشر.. متغير جيني يسبب السرطان (تفاصيل)

اللياقة
3:59 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

تجارب حية.. زيادة الوزن لا تمنع أصحابها من التمتع باللياقة البدنية

سرطان الثدي
3:38 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

الغذاء والدواء: تجنبوا هذا الأمر عند استخدام جهاز فحص الثدي

اقرأ أيضا

3 أشياء افعلها إذا تعرضت للدغ "بق الفراش"

اكتشاف "السكري" في الثلاثين يقصّر العمر 14 عامًا

تحذير طبي: نوعان من الأسماك يؤديان إلى ارتفاع ضغط الدم

"مرض النوم" يقتل 500 ألف شخص سنويًا.. 4 أعراض رئيسة

تحذير طبي.. 8 تغيرات سلبية عند تقليل وجبات الطعام لمواجهة السمنة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

المورينجا - شجر 10:13 ص الجمعة، 06 أكتوبر 2023

منها أمراض مميتة.. "المورينجا" شجرة مجهولة تعالج أكثر من 300 داء

الخمر تزيد من العبء على الأوعية الدموية والقلب 1:34 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

خطر مميت.. النمر: هذا ما يفعله تناول الكحول ولو لمرة واحدة بالقلب

جلسة 10:37 ص السبت، 30 سبتمبر 2023

أخطرها السرطان.. 10 أمور مفزعة بسبب طول جلستك اليومية لمدة 6 ساعات

979 5:31 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

تلوث الأكل والشرب.. الكشف عن وجود مواد بلاستيكية دقيقة داخل السحب

اقرأ أيضا

IMG-20231008-WA0001
2:41 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

يعالج 23 مرضاً.. فوائد لن تصدقها لتناول الزبيب

صحة الأمعاء
12:00 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

دراسة تحذر من أدوية إنقاص الوزن الشائعة: تضر بصحة المعدة

WhatsApp Image 2023-10-07 at 2.41.20 PM
2:44 م السبت، 07 أكتوبر 2023

هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بـ "الإيدز" .. وهذه طرق انتقاله

فيروس نيباه
10:20 ص السبت، 07 أكتوبر 2023

إبلاغ عاجل عبر برنامج "حصن".. إجراءات وقائية لمنع وفادة "نيباه" إلى المملكة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

تسجيل صوتي
8:59 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

واقعة موثقة.. تسجيل صوتي يكشف كيف تم التخطيط لعملية غش تجاري؟

أهم 10
8:49 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

أهم 10.. توجيه عاجل من خادم الحرمين بشأن الدعم والنيابة تحذر بشدة

الاحوال المدنية
7:54 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

هل يمكن تغيير المهنة من طالب إلى متسبب.. الأحوال المدنية توضح؟

الجوازات
7:03 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

الجوازات تتيح تسلّم جواز السفر من الإدارات والفروع بعد تجديده إلكترونيًا

حساب المواطن
6:46 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

تنبيه من حساب المواطن لأصحاب القرض العقاري ومدى تأثيره على الدعم

التأمينات الاجتماعية
6:23 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

التأمينات: التسجيل إلزامي للعمال في هذه الحالة