تلوث الأكل والشرب.. الكشف عن وجود مواد بلاستيكية دقيقة داخل السحب

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حذر علماء يابانيون من وجود مواد بلاستيكية دقيقة داخل السحب، وأنها تلوث الأكل والشرب وتسبب خطرًا مميتًا على صحة الإنسان. اضافة اعلان





مواد بلاستيكية دقيقة داخل السحب



كميات كبيرة من المواد البلاستيكية



أمطار بلاستيكية تلوث الأكل والشرب



خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والرئة







Researchers in Japan have confirmed microplastics are present in clouds.



Scientists climbed Mount Fuji and Mount Oyama in order to collect water from the mists that shroud their peaks.



They applied advanced imaging techniques to the samples to determine their… Now what.Researchers in Japan have confirmed microplastics are present in clouds.Scientists climbed Mount Fuji and Mount Oyama in order to collect water from the mists that shroud their peaks.They applied advanced imaging techniques to the samples to determine their… pic.twitter.com/oy9i3Ib7rm September 28, 2023

ووفقًا لدراسة نشرت في مجلة رسائل الكيمياء البيئية، توصل علماء في اليابان إلى أن السحب أصبحت تحوي في الوقت الحالي مواد بلاستيكية دقيقة، تؤثر على صحة الإنسان على المدى البعيد.‏ومن فوق قمة جبل أوياما وجبل فوجي في اليابان، جمع فريق البحث، المياه من السحب التي يتراوح ارتفاعها من 1300 إلى 3776 مترا، وباستخدام تقنيات التصوير المتقدمة، اكتشف فريق الدراسة وجود ما لا يقل عن 9 أنواع مختلفة من البوليمرات.كما اكتشف العلماء نوعًا واحدًا من المطاط في عيناتهم، وتراوحت أحجام المواد البلاستيكية من 7.1 إلى 94.6 ميكرومتر، وبنطاق تركيز من 6.7 إلى 13.9 قطعة لكل لتر.وحسب "سبوتنيك"، فقد أظهرت الأبحاث أن كميات كبيرة من المواد البلاستيكية الدقيقة يتم ابتلاعها أو استنشاقها، وتم اكتشافها في أعضاء بشرية متعددة، مثل الرئة والقلب والدم والمشيمة والبراز.وينتهي الأمر بعشرة ملايين طن من هذه القطع البلاستيكية في المحيط، حيث يتم إطلاقها مع رذاذه، وتجد طريقها إلى الغلاف الجوي.وأضاف العلماء أن هذا يعني أن المواد البلاستيكية الدقيقة قد وجدت طريقها إلى السحب، وتنتج أمطارا بلاستيكية، من شأنها أن تلوث كل ما نأكله ونشربه.وحذر العلماء من إمكانية أن يؤدي تراكم المواد البلاستيكية الدقيقة المحمولة جوا في الغلاف الجوي أيضا إلى آثار ضارة على التنوع البيولوجي، وتسبب السرطان وتؤثر على صحة القلب والرئتين.