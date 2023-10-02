خطر مميت.. النمر: هذا ما يفعله تناول الكحول ولو لمرة واحدة بالقلب

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حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب من أن تناول الكحول يشكل خطرًا على القلب.

وقال النمر عبر حسابه في منصة "إكس": "تناول الكحول (ولو لمرة واحدة) من الأسباب المشهورة للرجفان الأذيني". اضافة اعلان



تناول الكحول (ولو لمرة واحدة) من الأسباب المشهورة للرجفان الأذيني. — الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) October 2, 2023

الرجفان الأذيني



الكحول والأمراض المزمنة



والرجفان الأذيني، هو اختلال في نظم القلب، وغالبًا ما يكون عبارة عن سرعة شديدة في ضربات القلب.ويمكن أن يؤدي إلى تكوُّن جلطات دموية في القلب. ويزيد من احتمال الإصابة بالسكتة الدماغية وقصور القلب وغيرهما من المضاعفات ذات الصلة بالقلب.وأثناء الرجفان الأذيني، تنبض حجرتا القلب العلويتان -الأذينان- دون تناسق وبشكل غير منتظم. حيث تنبضان بشكل غير متزامن مع حجرتي القلب السفليتين (البُطينين).وقد يصيب الرجفان الأذيني العديد من الأشخاص دون ظهور أعراض. لكن قد يسبِّب الرجفان الأذيني سرعة ضربات القلب أو خفقانه أو ضيق النفَس أو الدوار.ويرتبط شرب الكحول بتطور الأمراض المزمنة والمشاكل الصحية الأخرى، مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكبد ومشاكل الجهاز الهضمي، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة.كما تم ربطه بسرطان الثدي والفم والحنجرة والمريء وصندوق الصوت والكبد والقولون والمستقيم.