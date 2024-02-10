مواد ضارة تتسلل إلى الكبد يوميا.. وهذه الأطعمة تخلصك من السموم

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تساعد مجموعة من الأطعمة على تنظيف الكبد، وذلك من خلال تنشيط عمل إنزيماته، مما يؤدي إلى تحسين عمله والقيام بوظائفه، والتخلص من السموم على أكمل وجه.



أهم الأطعمة لتنظيف الكبد:

وبحسب ما ذكره موقع"ويب طب" فإن تناول الأطعمة الآتية هو أفضل طريقة للحفاظ على كبد صحي،ومنها:1-الخضار ذات الأوراق الخضراء: هي حليف قوي للكبد ويمكن تناولها نيئة أو مطبوخة أو كعصير، ولهذا النوع من الخضار قدرة عالية على امتصاص السموم من مجرى الدم.2- الأفوكادو: يُساعد الأفوكادو الجسم على إنتاج الغلوتاثيون الضروري لنشاط الكبد في عملية تنظيف الجسم من السموم.3- التفاح: يحتوي التفاح على مستويات عالية من البكتين، وهو مركب كيميائي ضروري للجسم لتنقية وتنظيف الكبد من السموم، وبذلك فإن تناوله بانتظام قد يُساعد على تدعيم وظائف الكبد.4- الحبوب الكاملة: مثل: الأرز البني غنية بفيتامينات المجموعة ب، والتي تعمل على تحسين التمثيل الغذائي للدهون في الجسم وقد تُساعد الكبد على تحسين وظائفه.5- الليمون: يوجد في الليمون كميات كبيرة جدًا من فيتامين ج، والذي قد يُساعد الجسم على تحليل المواد السامة وتحويلها إلى مواد تذوب في الماء.6- الكركم: يعتبر من أحد أنواع التوابل المفضلة للكبد، لذا يُفضل إضافة الكركم إلى شوربة العدس في المرة المقبلة لتحصيل فوائده المذهلة والعديدة، حيث يُساعد على تحليل المواد السامة المختلفة التي ترتبط بالسرطانات.7- الثوم:تتواجد في الثوم كميات كبيرة من الأليسين والسيلينيوم، وهما اثنان من المواد الطبيعية التي قد تُساعد على تنظيف الكبد من السموم وبالتالي عمله بكفاءة.8- جريب فروت: يحتوي الجريب فروت على كميات كبيرة من فيتامين ج ومضادات الأكسدة المختلفة الأخرى التي تُساعد على تنظيف السموم وطردها بشكل طبيعي وفعال من الكبد.9- البنجر والجزر: يحتوي كل من البنجر والجزر على كميات كبيرة جدًا من البيتا كاروتينات، والفلافونويدات، وهي مركبات طبيعية فعالة قد تُساعد بشكل خاص على تحسين وظائف الكبد.