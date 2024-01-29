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استشاري يوضح العلاقة بين انقطاع التنفس وارتفاع الضغط أثناء النوم

علاج الضغط
الضغط
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أوضح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، العلاقة بين انقطاع التنفس أثناء النوم وارتفاع ضغط الدم.

الضغط وانقطاع التنفس أثناء النوماضافة اعلان


وقال النمر، عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا": "إن انقطاع التنفس أثناء النوم من أسباب ارتفاع الضغط خلال اليقظة".

تحذير من بعض أدوية الضغط:

كذلك حذر الدكتور خالد النمر، طبيب القلب ، من بعض أدوية الضغط التي تحتوي على مُدرّات، قائلا إن من أعراضها الجانبية انخفاض الصوديوم.

وأضاف عبر حسابه في منصة إكس: أن انخفاضه بشكل حاد يسبب دوخه غثيان خمول واستفراغ وتشويش ذهني وإذا لم يتم علاجه تشنج وغيبوبة.

في وقت سابق، حذر "النمر" من أمر يتسبب في التأثير على نتائج قياس الضغط للمريض.

وكان الدكتور صالح سالم الغامدي استشاري أمراض القلب، قد نفى ما يتردد حول كون "الضغط" مرض صامت دائمًا، مشيرًا إلى أن هناك أعراضا خفيفة تظهر على المريض.

أعراض خفيفة للضغط:

وقال "الغامدي" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، :" غير صحيح أن الضغط مرض صامت دائما فهناك أعراض خفيفة  مثل :

1. الاحساس بالحر والتعرق ليلا مما قد يسبب الأرق
2. تقطع النوم بسبب الاستيقاظ للتبول أعزكم الله
3. عدم الارتياح في النوم على الجانب الأيسر غالبا بسبب إحساس بثقل أو نغزات أو الاحساس بضربات القلب
4. تراجع القدرة على ممارسة الجهد البدني
واختتم بالقول :" الصداع عادة لا يحدث إلا في الارتفاع الشديد".

قياس الضغط في الشتاء



وقال النمر، عبر حسابه في منصة إكس "من المهم ألاّ يُسمح بقياس ضغط المريض وهو يلبس ملابس ثقيلة على ذراعه لأن طيّها ورفعها يعمل حاجزاً ضاغطا للدم، وبالتالي يعطي انطباعا خاطئا بانخفاض الضغط عن قيمته الحقيقية".

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