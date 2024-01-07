استشاري: 6 أسباب لارتفاع إنزيمات القلب

أ أ

أوضح الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أسباب ارتفاع إنزيمات القلب لدى البعض.





أسباب ارتفاع إنزيمات القلب اضافة اعلان



أخطر ثلاثة على صحة القلب



أضرار "الحمضة" لأصحاب هذه الأمراض



4 نصائح لمرضى الكوليسترول



وقال النمر، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: "ارتفاع إنزيمات القلب قد يحدث من غير وجود جلطة في القلب وهناك أسباب كثيرة لذلك منها:- التهاب العضلة- الالتهابات البكتيرية الفروسيه الحادة- تضخم عضلة القلب- تسارع نبضات القلب- أدوية بعض الأورام- خطأ مختبريفي سياق متصل، كشف استشاري أمراض القلب والشرايين، الدكتور خالد النمر، عن "أشد أعداء" القلب ضراوةً.وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن الثلاثي الخطير على صحة القلب،هم:١.التدخين٢.التوتر والضغط النفسي المزمن٣.الغضب الشديد.وفي وقت سابق، حسم استشاري أمراض القلب والشرايين، الدكتور خالد النمر، الجدل المثار بين البعض على مواقع التواصل الاجتماع، حول تناول "الحميض".وقال النمر في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس"، :" الحميض نبتة برية يمكن أكلها بعد غسلها ولها استخدامات طبية كثيرة في الطب البديل".وتابع: "لا ينصح بتناولها من قبل الحوامل ومرضى القصور الكلوي، والأطفال ومرضى الربو، ومرضى حصى الكلى من نوع الأوكسالات".وفي وقت سابق، وجه الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، نصائح مهمة لمن يتناول أدوية وحبوب الكوليسترول.وقال النمر، عبر حسابه في منصة إكس "لمن يتناول حبوب دواء الكوليسترول يجب متابعة التالي باستمرار:١. متابعة وظائف الكبد٢.متابعة أنزيم العضلات٣. متابعة وظائف الكلى٤.متابعة تحليل زلال البولكما شدد الدكتور خالد النمر، على أهمية مراجعة واستشارة الطبب المعالج بصورة منتظمة ودقيقة.