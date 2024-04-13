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استشاري يوضح أهم أسباب زيادة مشاكل التلبك المعوي في العيد

صحة الأمعاء
التلبك المعوي
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أوضح د. زايد الشراري استشاري تغذية علاجية بجامعة تبوك أهم مسببات التلبك المعوي في عيد الفطر المبارك لاسيما بين الأطفال.

أسباب التلبك المعوي في العيداضافة اعلان

وقال الشراري، في مداخلة مع قناة "الإخبارية"، إن أهم مسببات التلبك المعوي في العيد، هي الإفراط في تناول المنبهات كالقهوة والشاي والحلويات والكعك".
وتابع الشراري أن الأطفال الأكثر تأثرا بمشاكل التلبك المعوي في عيد الفطر بسبب الإفراط في تناول الحلوى والكعك".

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