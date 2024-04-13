استشاري يوضح أهم أسباب زيادة مشاكل التلبك المعوي في العيد

أسباب التلبك المعوي في العيد اضافة اعلان



فيديو | المختص في التغذية د. زايد الشراري: تناول المنبهات والحلويات أثناء مناسبة العيد أحد أبرز مسببات التلبك المعوي #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/3K7peCTjgG — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 13, 2024



هذا ويوضح الأطباء، أن تغيير العادات الغذائية بعد شهر رمضان يسبب مشاكل معوية، وأبرزها الإمساك، حيث يؤثر على الحياة اليومية للشخص.

ويوصي خبراء التغذية بعدة نصائح طبيعية للوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي في عيد الفطر والوقاية من مشاكل التلبك المعوي كالتالي:.

1-احرص على ترطيب جسمك بالمشروبات المناسبة، فمن من الضروري شرب الكثير من الماء كل يوم (1.5 لتر).

2- في الصباح عند الاستيقاظ، تدليك البطن بحركات دائرية صغيرة. سيتم تنفيذ هذه الإيماءات يدوياً أو باستخدام أدوات التدليك المعروضة للبيع في الصيدليات.

3- شرب كوب من عصير الحمضيات الطازج مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

4- تناول المزيد من الألياف للتخلص من الإمساك أو تجنّب الإصابة بهذه المشكلة.

يجب عليك بأي ثمن ضمان التوازن الصحيح لنظامك الغذائي. المفتاح هو تناول الفواكه والخضروات والألياف بشكل عام.







أوضح د. زايد الشراري استشاري تغذية علاجية بجامعة تبوك أهم مسببات التلبك المعوي في عيد الفطر المبارك لاسيما بين الأطفال.وقال الشراري، في مداخلة مع قناة "الإخبارية"، إن أهم مسببات التلبك المعوي في العيد، هي الإفراط في تناول المنبهات كالقهوة والشاي والحلويات والكعك".وتابع الشراري أن الأطفال الأكثر تأثرا بمشاكل التلبك المعوي في عيد الفطر بسبب الإفراط في تناول الحلوى والكعك".