طفل في السابعة يبتلع قلم رصاص بالكامل

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ابتلع طفل من نيبال عن طريق الخطأ، قلم رصاص طوله 10 سم، دون أن يعاني من أي آثار جانبية سيئة.

وخضع الطفل وهو في السابعة من عمره - لم يكشف عن اسمه – للرعاية الطبية بعد 4 ساعات من الحادثة التي لم يكشف المزيد من عن ملابساتها.

وقال مسعفون من كلية الطب والمستشفى التعليمي في كاتماندو، إنهم يعتقدون أن هذه الحالة هي الأولى من نوعها.





أين عثر الأطباء على القلم الرصاص؟



تناول الأجسام الغريبة



وكشفت فحوصات الأشعة السينية لصدر اطفل وبطنه، أن قلم الرصاص كان عالقاً في معدته، لكن عادات المثانة لديه كانت "طبيعية" وكان "نشطًا ومرحًا" طوال الوقت، كما ذكر الأطباء.وظل الطفل تحت المراقبة لمدة ثماني ساعات، ونصحه الأطباء بشرب الكثير من السوائل ولم يُسمح له إلا بتناول الموز.وأظهر الفحص الثاني، أن قلم الرصاص كان بالقرب من الصمام اللفائفي الأعوري، وهو عضلة عاصرة تفصل بين الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة.وكان من المقرر أن يخضع لأشعة سينية أخرى بعد ثماني ساعات، لكن أثناء الانتظار، كشفت والدته فجأة أن الصبي مرر قلم الرصاص "كقطعة واحدة طويلة".ولم يعثر الفحص الثالث على أي آثار للجسم في الجهاز الهضمي. وخرج الطفل من المستشفى في اليوم التالي ولم يكن بحاجة إلى موعد للمتابعة، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".وكتب الأطباء في مجلة "راديولوجي كيس ريبورت"، أن تناول "الأجسام الغريبة" أمر شائع بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وست سنوات.وحوالي 80 إلى 90 في المئة من حالات "الأجسام الغريبة المعوية" تمر بشكل لا إرادي دون الحاجة إلى تدخلات.وأضافوا أنه مع ذلك، قد يكون من الصعب جدًا مرور جسم غريب طويل وحاد بشكل طبيعي بسبب أربعة تضيقات رئيسية في البطن.وقالوا إن فرشاة الأسنان على سبيل المثال، "لم يتم الإبلاغ عنها مطلقًا أنها خرجت من الجهاز الهضمي تلقائيًا، وفقط بمجرد وصولها إلى القولون متسببة في إصابات متعددة".وفي كثير من الأحيان، لا يمكن أيضًا التعرف على الأجسام الخشبية الغريبة بالأشعة السينية بسبب شفافيتها الإشعاعية.لكن في هذه الحالة، تمكنت عمليات المسح من التقاط طبقة الجرافيت الداخلية للقلم الرصاص.