دراسة ترصد "تغيرات غريبة" في الشخصية لدى مرضى زرع الأعضاء

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كشفت دراسة عن أدلة جديدة حول وجود ارتباط بين جراحة زرع الأعضاء وتغيرات الشخصية.

وخلال دراسة نشرت في مجلة زراعة الأعضاء (Transplantology)، طلب الباحثون بجامعة كولورادو من 47 مشاركًا (23 متلقيًا للقلب و24 متلقيًا للأعضاء الأخرى)، إكمال استطلاع عبر الإنترنت يوضح بالتفصيل تجاربهم بعد جراحة زرع الأعضاء.





تغيرات في الشخصية



علاقات الهوايات بخلايا الجسم



اكتساب بعض خصائص المتبرع



الذاكرة النظامية



الخلايا المانحة



أبلغ 89% من جميع متلقي عمليات زرع الأعضاء عن تغيرات في الشخصية بعد العملية، بغض النظر عن العضو الذي تلقوه.وتعد الدراسة من بين أولى الدراسات التي تتبع تغيرات الشخصية التي تحدث بعد أنواع لا تعد ولا تحصى من عمليات زرع الأعضاء.وكانت الأبحاث السابقة تميل إلى التركيز على الآثار اللاحقة وحكايات مرضى زرع القلب.وقال موقع "ساينس أليرت"، إنه بعد جراحة زرع القلب، أبلغ بعض المرضى عن شعورهم بأنهم متبرعون بها أكثر من أنفسهم، مما أدى إلى تطوير تفضيلات جديدة للطعام وأنماط السلوك وغيرهما.لكن الدراسة الأخيرة تشير إلى أن هويتنا وتفضيلاتنا قد تكون موجودة في كل خلية من خلايا الجسم، وليس فقط القلب.وأبلغ المشاركون في الدراسة عن أربعة تغيرات أو أكثر في الشخصية تتعلق بالمزاج والعواطف والطعام والهوية والمعتقدات الدينية/الروحية و/أو الذكريات.والتغيير الوحيد الذي اختلف بين متلقي القلب ومتلقي الأعضاء الآخرين هو التغيير في السمات الجسدية.ويؤكد الباحثون في الدراسة أن "أوجه التشابه بين المجموعتين تشير إلى أن متلقي زراعة القلب قد لا يكونون فريدين في تجربتهم لتغيرات الشخصية بعد عملية الزرع، ولكن بدلاً من ذلك قد تحدث مثل هذه التغييرات بعد زراعة أي عضو".في العام الماضي، ذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، أن متلقي نقل الدم أبلغوا أيضًا عن تغيرات في مزاجهم وسلوكهم وحتى ذكرياتهم بعد العملية.ويبدو أن هذه التغييرات تتحدى التفسير العلمي.وجدت دراسة أجرتها جامعة ميشيجان عام 2013 ، أن "هناك اعتقادًا مستمرًا بأن الأجزاء الداخلية للأفراد لديها قوى سببية، وبالتالي - إذا كانت مختلطة - يمكن أن تجعل المتلقي يكتسب بعض خصائص المتبرع".وقالت سارة جين ليزلي، أستاذة الفلسفة في جامعة برينستون وأحد الباحثين المشاركين في الدراسة، في بيان لها في ذلك الوقت: "على الرغم من أن العلم لا يدعم هذا الاحتمال، إلا أن الناس ما زالوا يعتقدون أن عمليات زرع الأعضاء يمكن أن تؤدي إلى تغيرات في الشخصية".ومع ذلك، يقدم موقع "ساينس أليرت"" فرضية الذاكرة النظامية " كتفسير محتمل. تشير هذه الفرضية إلى أن جميع الخلايا الحية تحتوي على ذاكرة، مما يعني أنه يمكن نقل التاريخ من المتبرع إلى عملية الزرع عبر الأنسجة.وعلى الرغم من قطع الوصلات العصبية في العضو المزروع، إلا أن الأعصاب قد تظل تعمل داخل العضو، مع وجود أدلة تشير إلى إمكانية استعادة الاتصال العصبي جزئيًا على الأقل خلال عام من الجراحة. وبالتالي، فإن تفاعلات الناقلات العصبية المبنية على ذكريات المتبرع قد تسبب استجابة فسيولوجية للجهاز العصبي للمتلقي مما يؤثر على شخصيته.علاوة على ذلك، فقد وجد أن الخلايا المانحة تنتشر في المتلقين لمدة تصل إلى عامين بعد عملية الزرع .وفقًا للموقع، فإن ليس من الواضح أين تذهب هذه الخلايا، لكن آثارها الالتهابية يمكن أن تفسر تغيرات الشخصية، "يبدو أن الحمض النووي، بمجرد هروبه من الخلايا، يؤدي إلى الالتهاب، وقد ثبت أن الالتهاب المزمن منخفض الدرجة يغير سمات الشخصية".