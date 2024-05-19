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17 عَرَضًا.. "الخضيري" يُحذر من عواقب الإصابة بهذا المرض

الإمساك
أعراض الإمساك
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كشف الطبيب والاستشاري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، أ.د.فهد الخضيري، عواقب الإصابة بالإمساك.

وأوضح عبر حسابه في منصة إكس، أنه يستطيع الجزم بأن الإمساك سبب لـ 17 عَرَضًا من الاعراض الصحية المزعجة جدًا، ومن أبرزها: "السمنة، والصداع والقلق والتوتر وتهيّج القولون العصبي والشعور بالغثيان وألم البطن والمغص والشرخ وتهيّج القولون العصبي والشحوب وفقدان النضارة".اضافة اعلان


ترك الفضلات في الجسم يؤدي إلى اضطرابات

وأضاف أن ترك الفضلات في الجسم يؤدي إلى حدوث اضطرابات، "هضمية وجسدية ونفسية"، وأن التخلص من الامساك يكون بابتاع الخطوات التالية:
1 - ترك كل المعجنات.
2 - شرب الماء بكثرة.
3 - ممارسة رياضة المشي.
4 - تقليل السكريات والحلويات.
5 - تقليل الخبز بكل انواعه بشدة.
6 - تناول الالياف مثل الورقيات والخضار والخيار والخس والجزر والسبانخ.
7 - تناول الحبوب الكاملة بقشورها والفواكه باللب والقشور وليس العصير فقط.

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