استشاري يكشف كم يحتاج الشخص من وقت لتعديل النوم بعد رمضان؟

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كشف
استشاري الأمراض الصدرية واضطرابات النوم، د. صالح الدماس، كم يحتاج الشخص من وقت لتعديل
النوم بعد رمضان.
الوقت
المطلوب لتعديل النوم بعد رمضانوأوضح
في تصريحات لـ "الإخبارية"، أن تعديل نظام النوم بعد شهر رمضان ليس
بالأمر الهين، إذ يحتاج عدة أيام لاستعادة نمط الساعة الحيوية الطبيعي.
وأضاف أن الأقلية تحتاج من يوم إلى يومين لتعديل النوم بعد شهر رمضان.
تعديل
النوم بعد شهر رمضانوأشار
استشاري الأمراض الصدرية واضطرابات النوم، إلى أن معظم الأشخاص يحتاجون 5 أيام
لتعديل النوم بعد رمضان.
فيديو | استشاري الأمراض الصدرية واضطرابات النوم د. صالح الدماس: يحتاج الشخص 5 أيام لتعديل النوم بعد رمضان #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/s80764bzXF— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 11, 2024