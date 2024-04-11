استشاري يكشف كم يحتاج الشخص من وقت لتعديل النوم بعد رمضان؟

أ أ

كشف استشاري الأمراض الصدرية واضطرابات النوم، د. صالح الدماس، كم يحتاج الشخص من وقت لتعديل النوم بعد رمضان.





الوقت المطلوب لتعديل النوم بعد رمضان



تعديل النوم بعد شهر رمضان



وأوضح في تصريحات لـ "الإخبارية"، أن تعديل نظام النوم بعد شهر رمضان ليس بالأمر الهين، إذ يحتاج عدة أيام لاستعادة نمط الساعة الحيوية الطبيعي.وأضاف أن الأقلية تحتاج من يوم إلى يومين لتعديل النوم بعد شهر رمضان.وأشار استشاري الأمراض الصدرية واضطرابات النوم، إلى أن معظم الأشخاص يحتاجون 5 أيام لتعديل النوم بعد رمضان.