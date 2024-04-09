الصحة توجه نصائح مهمة للوقاية من مشاكل المعدة في العيد

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وجهت وزارة الصحة نصائح مهمة في أول أيام عيد الفطر المبارك لتحسين عملية الأيض والوقاية من مشاكل الهضم.



نصائح لصحة المعدة أول أيام العيد



وقالت الصحة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "عش صحة": "يمديك.. تبدأ صباح العيد بوجبة فطور خفيفة وصحية تعتمد على خبز الحبوب الكاملة أو التمر مع تناول كوبين من الماء".وأضافت : "معلومة تهمك.. تناول كوبين من الماء في صباح يوم العيد يساعد في الحفاظ على مستويات السوائل في الجسم وتنشيط عملية الأيض".

يذكر أن قناة "الإخبارية" نقلت مساء اليوم، عن الديوان الملكي أن المحكمة العليا تعلن بأن يوم غدٍ الثلاثاء المتمم لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.



رؤية هلال شوال



#يمديك في صباح العيد تبدأ يومك بشرب كوبين من الماء..

للحفاظ على مستويات السوائل في جسمك وتنشيط عملية الأيض. و #عش_بصحة 🙏🏻 pic.twitter.com/fYmt6fX4Ep — عش بصحة (@LiveWellMOH) April 8, 2024

وكانت المحكمة العليا قد دعت إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1445 هـ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري، في جميع أنحاء المملكة.وقالت إنها ترجو ممّن يراه بالعين المجرَّدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.ودعت المحكمةُ العليا، من لديه القدرة على الترائي إلى الانضمام للجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البّر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.