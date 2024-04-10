الأربعاء، 01 شوال 1445 ، 10 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

5 نصائح ذهبية لتجنب اضطرابات المعدة في عيد الفطر

مشاكل الجهاز الهضمي
صحة المعدة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
في أول أيام عيد الفطر المبارك، ينصح الأطباء وخبراء الصحة بأهمية التوازن في تناول الوجبات، وعدم الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة، للحفاظ على صحة المعدة.اضافة اعلان

نصائح ذهبية لتجنب اضطرابات المعدة

وإليك 5 نصائح ذهبية لتجنب اضطرابات المعدة والحصول على راحة الجسد خلال أيام عيد الفطر المبارك، وبعد شهر رمضان وأيام الصيام.
1. تناول وجبات صحية ومتوازنة: يجب أن تشمل وجباتك اليومية الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة. الألياف تساعد على تعزيز حركة الأمعاء وتقليل احتمالية الإمساك والانتفاخ.
2. تجنب الطعام الدسم والمقلي: يفضل تجنب تناول الأطعمة الدهنية والمقلية، حيث يمكن أن تسبب الشحوم الثقيلة صعوبة في الهضم وتهيج المعدة. يمكنك اختيار الخيارات الصحية مثل الشواء والخبز والطهي بالبخار.
3. تجنب الأطعمة المثيرة والمهيجة للمعدة: بعض الأطعمة والمشروبات مثل القهوة، الشوكولاتة، الفلفل الحار، والتوابل القوية يمكن أن تهيج المعدة وتسبب الحرقة والتهيج. قد تحتاج إلى تقليل استهلاكها إذا كنت تعاني من اضطرابات المعدة.
4. الابتعاد عن التوتر والإجهاد: التوتر والإجهاد يمكن أن يؤثران سلبًا على صحة الجهاز الهضمي وزيادة احتمالية حدوث اضطرابات المعدة. حاول ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل اليوغا، التأمل، أو النشاطات التي تساعدك على التخلص من التوتر.
5. شرب الماء بكميات كافية: الحفاظ على جسمك جيد الترطيب من خلال شرب كميات كافية من الماء يمكن أن يساعد في تسهيل عملية الهضم وتجنب الإمساك وتهيج المعدة.

أهمية استشارة الطبيب

وينصح الأطباء في حالة الشعور باضطرابات مستمرة في المعدة أو في حالة إذا كنت تعاني من أعراض مزعجة، من الأفضل استشارة الطبيب لتشخيص ومعالجة الحالة بشكل صحيح.

اقرأ أيضا

الصحة العالمية: هذا المرض يقتل 3500 شخص يوميا

دراسة توضح تأثير السمنة على الأوعية الدموية للدماغ

بعد الصيام.. 4 مواصفات للغذاء الصحي المفيد للقلب

الصحة توجه نصائح مهمة للوقاية من مشاكل المعدة في العيد

طبيب: الشخص العصبي أكثر عرضة للإصابة بالسرطان

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

طفل نائم 5:51 م الثلاثاء، 09 أبريل 2024

نصيحة مهمة من الصحة لضبط ساعة النوم بعد رمضان

شرب الماء 12:47 ص الثلاثاء، 09 أبريل 2024

الصحة توجه نصائح مهمة للوقاية من مشاكل المعدة في العيد

د. فهد الخضيري 4:55 م الأحد، 17 مارس 2024

الخضيري يكشف مفاجأة حول علاقة شرب الماء على الإفطار بالكبد