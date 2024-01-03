الأربعاء، 21 جمادى الثانية 1445 ، 03 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

استشاري يوجه نصيحة مهمة للوقاية من عضة البرد

GCqA4slWkAAXHYl
عضة البرد
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
وجه الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، نصيحة مهمة للوقاية من عضة البرد مع تدني الحرارة وتساقط الثلوج والبرد في عدة مناطق.

الوقاية من عضة البرداضافة اعلان


وقال النمر، عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا": "تحذير.. في هذا الشتاء بمناسبة نزول الثلج على بعض المناطق وانتشار مقاطع لشباب يتزلجون بثيابهم البيضاء، لذلك فهم عرضة للأصابة ب (عضة البرد) frostbite خاصة الأطراف والأنف والأذن وبالذات في مرضى السكري والمدخنين".
وأضاف النمر "النصيحة.. عليكم بلبس وارتداء الملابس المخصصة للثلوج واستمتع بالأجواء".

في سياق متصل، يوضح الأطباء أن الإصابة بالتهاب اللوزتين في فصل الشتاء يعتبر من الأمور المزعجة التي يتعرض لها الكثيرون، وتسبب لهم إرهاقا وإزعاجا في هذا الفصل.

أنواع التهاب اللوزتين:


هناك ثلاثة أنواع لالتهاب اللوزتين، وهي:

1-التهاب اللوزتين الحاد: الذي تستمر أعراضه لمدة 3 إلى 4 أيام وقد تصل إلى أسبوعين.
2- التهاب اللوزتين المتكرر: تعني تكرر الإصابة بالتهاب اللوزتين عدة مرّات خلال السنة.
2- التهاب اللوزتين المزمن: هي الحالة التي يستمر فيها التهاب اللوزتين لفترات طويل

طرق الوقاية من التهاب اللوزتين


1-غسل اليدين باستمرار: حيث أن اليدين يمكن أن تنقل البكتيريا إلى داخل الفم وتسبب التهاب اللوزتين.

2- عدم مشاركة الأدوات الشخصية: سواء أدوات الطعام أو أدوات النظافة الشخصية.

3- الابتعاد عن الأشخاص المصابين بأمراض الجهاز التنفسي: مثل التهاب الحلق، والتهاب اللوزتين، وغيرها.
4- تناول الأطعمة المضادة للالتهابات: ينصح بتناول الأطعمة التي تعزز الصحة وتقلل فرص الإصابة بالالتهابات، مثل: الطماطم، وزيت الزيتون، والخضروات الورقية، والمكسرات، والأسماك الدهنية، والفواكه.

أطعمة تؤدي لحدوث الالتهابات:


-اللحوم المصنعة: التي يضاف لها مواد ضارة ودهون غير صحية.
- الأطعمة المقلية: مثل البطاطس والدجاج المقلي وغيرها.
- الكربوهيدرات المعالجة: مثل الخبز الأبيض والمعجنات المختلفة.
- السكريات: سواء مشروبات محلاة بالسكر أو حلويات مزودة بالسكريات.

اقرأ أيضا

مع انتشار متحور JN.1.. ظهور أعراض غير متوقعة لـ كوفيد -19 بأمريكا

رعب في بريطانيا مع تزايد حالات الإصابة بالجرب

النقل: تطبيق "نقاط قياس الخدمة" على نشاط سيارات الأجرة

منخفض التكلفة.. دواء عمره 50 عامًا فعال للإقلاع عن التدخين

لا تستغرق دقائق.. 10 أشياء افعلها يوميًا لتعيش حياة أطول!

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

التهاب الحلق 7:18 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

مزعج في الشتاء.. طرق الوقاية من التهاب اللوزتين

القلب - علاج 8:04 م الخميس، 28 ديسمبر 2023

4 أعراض خطيرة لأمراض القلب يخلط البعض بينها وبين الأنفلونزا

2023-12-25_21-15-36 10:13 م الإثنين، 25 ديسمبر 2023

5 أدوية لا تتناولها مع الشاي أو القهوة

الأطفال نزلات البرد 9:32 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

مع دخول الشتاء.. 3 مراحل للإصابة بالبرد وطرق الوقاية من المرض الشائع

اقرأ أيضا

طعام
8:52 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

تناول الطعام في هذه الأوقات يحميك من الأزمات القلبية والسكتات الدماغية

السكري
7:02 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

"القاتل الصامت" قد يؤدي إلى الإصابة بالعقم

تورم العين عند الأطفال
4:08 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

تورم العين المفاجئ عند الأطفال.. الأسباب والأعراض والعلاج

الكبد الدهني 1
2:36 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

6 أطعمة يُنصح بتناولها لمرضى الكبد الدهني

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

المؤسسة العامة للتأمينات
2:00 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. التأمينات تحدد مواعيد عمل مركز الاتصال وخدمة العملاء

الهيئة العامة لعقارات الدولة
1:40 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

بدءا من ١٥ يناير.. حصر دفع الإيجار للعقود السكنية عبر القنوات الرقمية

صلاة الفجر في المسجد الحرام
1:20 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

مواقيت الصلاة الأربعاء 21 جمادى الآخرة.. أهالي هذه المنطقة آخر من يصلون العشاء

وزارة العدل الطلاق
1:00 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. طريقة رفع إيقاف الخدمات في المملكة 2024؟.. وماذا تشمل؟

المؤسسة العامة للتقاعد بالسعودية - التامينات
5:01 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

عاجل.. أسباب توقف معاش التأمينات الاجتماعية عن المستفيدين 1445

الخدمات الطبية للقوات المسلحة
12:25 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. بعضها لا يتطلب الخبرة.. الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن عشرات الوظائف الشاغرة