استشاري يوجه نصيحة مهمة للوقاية من عضة البرد

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وجه الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، نصيحة مهمة للوقاية من عضة البرد مع تدني الحرارة وتساقط الثلوج والبرد في عدة مناطق.





الوقاية من عضة البرد اضافة اعلان



أنواع التهاب اللوزتين:



طرق الوقاية من التهاب اللوزتين



أطعمة تؤدي لحدوث الالتهابات:



وقال النمر، عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا": "تحذير.. في هذا الشتاء بمناسبة نزول الثلج على بعض المناطق وانتشار مقاطع لشباب يتزلجون بثيابهم البيضاء، لذلك فهم عرضة للأصابة ب (عضة البرد) frostbite خاصة الأطراف والأنف والأذن وبالذات في مرضى السكري والمدخنين".وأضاف النمر "النصيحة.. عليكم بلبس وارتداء الملابس المخصصة للثلوج واستمتع بالأجواء".في سياق متصل، يوضح الأطباء أن الإصابة بالتهاب اللوزتين في فصل الشتاء يعتبر من الأمور المزعجة التي يتعرض لها الكثيرون، وتسبب لهم إرهاقا وإزعاجا في هذا الفصل.هناك ثلاثة أنواع لالتهاب اللوزتين، وهي:1-التهاب اللوزتين الحاد: الذي تستمر أعراضه لمدة 3 إلى 4 أيام وقد تصل إلى أسبوعين.2- التهاب اللوزتين المتكرر: تعني تكرر الإصابة بالتهاب اللوزتين عدة مرّات خلال السنة.2- التهاب اللوزتين المزمن: هي الحالة التي يستمر فيها التهاب اللوزتين لفترات طويل1-غسل اليدين باستمرار: حيث أن اليدين يمكن أن تنقل البكتيريا إلى داخل الفم وتسبب التهاب اللوزتين.2- عدم مشاركة الأدوات الشخصية: سواء أدوات الطعام أو أدوات النظافة الشخصية.3- الابتعاد عن الأشخاص المصابين بأمراض الجهاز التنفسي: مثل التهاب الحلق، والتهاب اللوزتين، وغيرها.4- تناول الأطعمة المضادة للالتهابات: ينصح بتناول الأطعمة التي تعزز الصحة وتقلل فرص الإصابة بالالتهابات، مثل: الطماطم، وزيت الزيتون، والخضروات الورقية، والمكسرات، والأسماك الدهنية، والفواكه.-اللحوم المصنعة: التي يضاف لها مواد ضارة ودهون غير صحية.- الأطعمة المقلية: مثل البطاطس والدجاج المقلي وغيرها.- الكربوهيدرات المعالجة: مثل الخبز الأبيض والمعجنات المختلفة.- السكريات: سواء مشروبات محلاة بالسكر أو حلويات مزودة بالسكريات.