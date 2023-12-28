الخميس، 15 جمادى الثانية 1445 ، 28 ديسمبر 2023

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4 أعراض خطيرة لأمراض القلب يخلط البعض بينها وبين الأنفلونزا

القلب - علاج
أمراض القلب
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يوضح الأطباء وخبراء الصحة، أنه في هذا الوقت من العام، قد يكون من السهل إرجاع بعض الأعراض إلى أمراض الشتاء مثل الأنفلونزا.

أمراض القلب والشتاء


ووفقا للأطباء، قد يخلط البعض بين أعراض هذه الأمراض وأعراض أمراض القلب التي قد تكون خطيرة على حياتنا.

وفيما يلي 4 أعراض لأمراض القلب والأوعية الدموية التي يمكن تشخيصها بشكل خاطئ على أنها أنفلونزا، وفق ما أوردت صحيفة إكسبرس البريطانية: 

1- الإرهاق والتعب 

تدرج مؤسسة القلب البريطانية "التعب الشديد" كعلامة على قصور القلب والحالات الأخرى المرتبطة بالقلب.

وبحسب كلية الطب بجامعة هارفارد، فإن التعب المستمر يمكن أن يشير في بعض الأحيان الى فشل القلب أو مرض الشريان التاجي.

ويُنصح باستشارة الطبيب عند الشعور بالتعب الشديد لفترات طويلة. 

2-  الغثيان ومشاكل المعدة

وفقاً لمايو كلينيك الأمريكية، يمكن أن يكون الغثيان علامة على مرض الشريان التاجي، والذي يكون أكثر شيوعاً عند النساء منه عند الرجال. 

3- الحمى وارتفاع الحرارة

غالباً ما تكون الحمى علامة واضحة على الإصابة بالأنفلونزا. لكن شركة "بن ميدسين” الطبية تدرج الحمى كعلامة تحذير مبكرة لفشل القلب.

وتقول الشركة: "يمكن أن تتراوح أعراض قصور القلب من خفيفة إلى شديدة. في المراحل المبكرة، قد تشعر بأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، بما في ذلك الحمى أو القشعريرة، كما يمكن أن تكون الحمى علامة على التهاب عضلة القلب".

4- التعرق الشديد 

في حين أن التعرق يمكن أن يكون أمراً طبيعياً، إلا أنه يمكن أن يشير أيضاً إلى أمراض القلب.

ووفقا مؤسسة القلب البريطانية فإن الشعور بالحرارة والرطوبة مع آلام في الصدر هو علامة تدل حالة قلب طارئة تستوجب الإسعاف الفوري.
ويؤكد الأطباء أهمية استشارة الطبيب المعالج والحصول على العلاج اللازم فورا في حالة الشعور بهذه الأعراض.

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