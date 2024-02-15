إنجاز جديد.. أداة ذكية تكشف أمراض القلب مبكرًا قبل تضرر الخلايا (فيديو)

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استطاع علماء من جامعة شرق لندن، تطوير برنامج يستخدم الذكاء الاصطناعي لاكتشاف المرض في خلايا القلب بسرعة أكبر، عبر صور الموجات فوق الصوتية أو الرنين المغناطيسي.





تطوير برنامج جديد لاكتشاف أمراض القلب مبكرًا



تشخيص أمراض القلب من خلال الطريقة التي ينقبض بها



استخدام القلوب المزروعة في المختبر في تطوير البرنامج



جاء ذلك في تقرير مرئي على صفحة قناة "العربية" في "إكس" حيث أكد التقرير على أن للقلب معدل دوران منخفض جدًا يبلغ 1% وبحلول الوقت الذي نصل فيه إلى 80 عامًا ينخفض بمقدار النصف.وتستمر المحاولة لإيجاد طرق للحفاظ على خلايا القلب التي لم تتضرر بعد، وهو أمر مهم للغاية.ويقول التقرير: رغم أن القلب يحتوى على حوالي 20 إلى 30 ألف خلية فقط، إلا أن العلماء قالوا إنها كافية لتطوير برامج يمكن أن تسهم في التشخيص السريع والتدخل في مرحلة مبكرة جدًا، من خلال الطريقة التي ينقبض بها القلب.وأشار التقرير إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي، جعل العلماء قادرين على النظر إلى تغييرات معقدة للغاية للطريقة التي يحدث بها الانقباض والانبساط.وتابع التقرير: القلوب المزروعة في المختبر والمستخدمة في تطوير البرنامج هي عبارة عن مجموعة من الخلايا صنعت من الخلايا الجزعية البشرية.ويقول: ورغم التحذيرات المتكررة من مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية التي كان آخرها في أكتوبر الماضي، إلا أن العلماء مستمرون في محاولة استثماره لإيجاد طرق علاج تسهم في المحافظة على صحة القلب من الأمراض.