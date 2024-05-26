"الخفافيش المسعورة" تثير مخاوف من انتشار داء الكلب في أمريكا

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عثر مسؤولو الصحة في ولاية إلينوي الأمريكية مؤخرًا على خفافيش مسعورة في منزلين، مما أثار تحذيرًا لأصحاب الحيوانات الأليفة من علامات داء الكلب.

يأتي هذا بعد أسابيع من الإبلاغ عن حالات مماثلة في ولاية ميشيجان، فيما تنتشر الخفافيش الحاملة لفيروس داء الكلب، في جميع الولايات الأمريكية باستثناء هاواي.





لقاحات داء الكلب



الخفافيش داخل المنزل



وحث المسؤولون، السكان على التأكد من توفير لقاحات داء الكلب للحيوانات الأليفة والماشية والخيول.بالإضافة إلى الانتباه للسلوك غير المعتاد لدى حاملي داء الكلب الشائعين مثل الخفافيش، والراكون، والظربان، والقيوط، والثعالب.وجاءت التحذيرات بعدما تأكد أن الخفافيش، التي تم اكتشافها في 10 مايو، مصابة بداء الكلب.وأدى هذا إلى قيام إدارة الصحة العامة في إلينوي بإصدار مبادئ توجيهية مفصلة حول منع الخفافيش من التعشيش في المنازل، خاصة أنه من المتوقع أن يزداد نشاط الخفافيش المسعورة خلال أشهر الصيف.وقال الدكتور سمير فوهرا، مدير إدارة الصحة العامة في إلينوي: "يمكن لمجموعات من الخفافيش أن تنتقل إلى منازل الناس، مما يسلط الضوء على أهمية معرفة كيفية إبعاد الخفافيش".وأضاف: "إن داء الكلب مرض قاتل ولكن يمكن الوقاية منه. ومن الأهمية بمكان أن يفهم سكان إلينوي كيفية منع التعرض لداء الكلب لحماية أنفسهم وأحبائهم"، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".وأكد الدكتور فوهرا، أنه إذا تم العثور على خفاش داخل المنزل، فإن الخطوة الأولى هي محاولة تغطيته بحاوية والاتصال بمراقبة الحيوانات لإجراء اختبار داء الكلب.ونصح باستخدام قفازات واقية وصندوق أو علبة قهوة لاصطياد الخفافيش.ولتقليل خطر دخول الخفافيش المسعورة إلى المنازل، توصي إدارة الصحة العامة في إلينوي بتركيب أغطية على فتحات المداخن وتأمين الإطارات على جميع المداخل، بما فيها الأبواب والنوافذ وفتحات التهوية.وتحذر إدارة الصحة العامة في إلينوي من أن التغيرات في السلوك الطبيعي لأي حيوان يمكن أن تكون علامات مبكرة لداء الكلب.على سبيل المثال، الخفاش الذي ينشط أثناء النهار، أو الموجود على الأرض، أو الذي يبدو غير قادر على الطيران، يجب أن يعامل كما لو كان مصابًا بداء الكلب.وأضافت: "إذا تعرضت للعض من أي حيوان، فاطلب الرعاية الطبية الفورية. يمكن أن تصاب جروح العض بالعدوى، وإذا كان الحيوان معرضًا لخطر الإصابة بداء الكلب، فيجب أن يبدأ العلاج الوقائي بسرعة".ويوصي مسؤولو الصحة بعدم قتل الخفاش أو إطلاقه قبل الاتصال بالطبيب أو إدارة الصحة المحلية لتحديد ما إذا كان هناك احتمال تعرض لداء الكلب.