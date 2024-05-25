الجلطة الدماغية الحادة.. 3 علامات تستوجب التحرك الفوري

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وجه الدكتور خالد النمر نصيحة مهمة للجميع للوقاية من خطورة الجلطات الدماغية الحادة.

وقال النمر، عبر حسابه في منصة إكس : "إذا لاحظت أيّاً من هذه العلامات فاتصل على ٩٩٧ فوراً لأنها قد تكون بدايات جلطة الدماغ الحادة:



ثلاث علامات لجلطة الدماغ



حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، من تعرض ما يقرب من ثلث مرضى الجلطات القلبية للإصابة بها مجددًا.

- ارتخاء جزء من الوجه عند الابتسامة.- اذا أحسست بضعف مفاجيء وتنميل في أحد الذراعين.- صعوبة مفاجئة في نطق كلام مفهوم للآخرين.كذلك

وقال عبر حسابه في منصة "إكس": "٣٠% من المرضى الذين أصيبوا بالجلطة القلبية يصابون بها مرةً أخرى في الأربعة سنوات التالية إذا لم يتحكموا بالضغط والسكري والكوليسترول".



الجلطة القلبية



فيما يلي أهم 10 أعراض جلطة القلب:- الشعور بالضيق أو صعوبة في التنفس.- الشعور بحرقة شديدة في المعدة.- الشعور بالقلق والتوتر.- الشعور بألم شديد والضغط أو عدم ارتياح بالصدر.- ألم شديد ينتشر إلى أعلى البطن، الذراعين، الأكتاف والفك.- الشعور بصعوبة في التنفس.- الشعور بتعب وإرهاق غير مبرر.- المعاناة من اضطراب نبضات القلب.- الشعور بالدوار أو الدوخة.- الشعور بعسر الهضم.