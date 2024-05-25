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الجلطة الدماغية الحادة.. 3 علامات تستوجب التحرك الفوري

جلطات الدم
الجلطة
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وجه الدكتور خالد النمر نصيحة مهمة للجميع للوقاية من خطورة الجلطات الدماغية الحادة.
وقال النمر، عبر حسابه في منصة إكس : "إذا لاحظت أيّاً من هذه العلامات فاتصل على ٩٩٧ فوراً لأنها قد تكون بدايات جلطة الدماغ الحادة:

ثلاث علامات لجلطة الدماغ

- ارتخاء جزء من الوجه عند الابتسامة.
- اذا أحسست بضعف مفاجيء وتنميل في أحد الذراعين.
- صعوبة مفاجئة في نطق كلام مفهوم للآخرين.

كذلك حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، من تعرض ما يقرب من ثلث مرضى الجلطات القلبية للإصابة بها مجددًا.

وقال عبر حسابه في منصة "إكس": "٣٠% من المرضى الذين أصيبوا بالجلطة القلبية يصابون بها مرةً أخرى في الأربعة سنوات التالية إذا لم يتحكموا بالضغط والسكري والكوليسترول".


الجلطة القلبية

فيما يلي أهم 10 أعراض جلطة القلب:
- الشعور بالضيق أو صعوبة في التنفس.
- الشعور بحرقة شديدة في المعدة.
- الشعور بالقلق والتوتر.
- الشعور بألم شديد والضغط أو عدم ارتياح بالصدر.
- ألم شديد ينتشر إلى أعلى البطن، الذراعين، الأكتاف والفك.
- الشعور بصعوبة في التنفس.
- الشعور بتعب وإرهاق غير مبرر.
- المعاناة من اضطراب نبضات القلب.
- الشعور بالدوار أو الدوخة.
- الشعور بعسر الهضم.
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