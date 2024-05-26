"النمر" محذرًا الطلاب والطالبات: انتبه من "عدوّك الأول" في الامتحانات

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فيما يستعد طلاب مدارس التعليم العام بمناطق ومحافظات المملكة لاختبارات نهاية العام التحريرية التي تنطلق في 4 يونيو المقبل، يقدم الخبراء حزمة من النصائح التي تساعدهم على تحقيق درجات مرتفعة في الاختبارات.

يأتي هذا فيما يشدد الخبراء على أهمية الحصول على القدر الكافي من ساعات النوم مع تحذيرهم من عدم فعالية حشو المعلومات دون الحصول على قسط كاف من النوم.





العدو الأول للطلاب أيام الامتحانات



للطلاب والطالبات:



عدوك الأول أيام الامتحانات هو السَّهَر أثبتت الابحاث ان النوم أقل من 6 ساعات يوميا يؤثر على قدراتك في التركيز والانتباه واسترجاع المعلومة حتى ولو لم تشعر بذلك فعلياً. — الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) May 25, 2024

الحصول على قسط كافٍ من النوم



وقال الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، موجهًا تحذيره إلى الطلاب والطالبات عبر حسابه في منصة "إكس": "عدوك الأول أيام الامتحانات هو السَّهَر؛ أثبتت الأبحاث أن النوم أقل من 6 ساعات يوميا يؤثر على قدراتك في التركيز والانتباه واسترجاع المعلومة حتى ولو لم تشعر بذلك فعليًا".ويقول الخبراء، إن الحصول على قسط كافٍ من النوم ليس بالأمر السهل دائمًا أثناء وقت الاختبارات، لكن ممارسة الرياضة، وكتابة الأفكار المزعجة، وتجنب الكافيين بعد الغداء، والذهاب إلى الفراش في وقت منتظم كل ليلة يمكن أن يساعدك على النوم.يعد النوم لمدة 7 إلى 9 ساعات كاملة أمرًا مهمًا، لكن نوعية النوم الذي تحصل عليه مهم أيضًا، والأفضل هو نوم حركة العين السريعة - وهو نوع من النوم الذي يساعدك على دمج الذكريات وإجراء اتصالات عصبية.