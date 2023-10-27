السبت، 13 ربيع الثاني 1445 ، 28 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

استشاري يُحذر من أنفلونزا هذا العام ويُوصي بهذه النصائح للوقاية منها

الدكتور عبدالعزيز العثمان
الدكتور عبدالعزيز العثمان
أ أ

أكد أستاذ واستشاري التغذية السريرية، الدكتور عبد العزيز العثمان، على قوة فيروس الأنفلونزا الموسمية هذا العام، وقدم 3 نصائح يجب اتباعها للوقاية من المرض.اضافة اعلان


3 نصائح للوقاية من الأنفلونزا الموسمية

اـ التطعيم لمن لديهم مشاكل صحية مثل كبار السن، أصحاب الأمراض المزمنة، أصحاب البنية الضعيفة، أو الناس الذين يتعرضون للأنفلونزا بصورة متكررة.
2ـ تقوية المناعة من خلال التغذية السليمة، واللياقة البدنية، والمشي أو استنشاق الهواء الصحي.
3ـ اتباع الإرشادات الصحية للوقاية من الأنفلونزا، سواء التباعد أو لبس الكمامات والقفازات، والبعد عن الناس المصابين بالمرض، وذلك للحماية من انتقال الفيروس إليكم.


العلامات والأعراض

تبدأ أعراض الأنفلونزا عادةً بعد حوالي يومين من اكتساب العدوى من شخص مصاب بالفيروس.
وتشمل الأعراض ما يلي:
1ـ بداية حادّة للحمّى
2ـ سعال (جاف عادةً)
3ـ صداع
4ـ آلام في العضلات والمفاصل
5ـ شعور بوعكة شديدة
6ـ التهاب الحلق
7ـ سيلان الأنف.
8ـ ويمكن أن يكون السعال شديداً وقد يستمر لأسبوعين أو أكثر.


التعافي خلال أسبوع

ويتعافى معظم الأشخاص من الحمى والأعراض الأخرى في غضون أسبوع دون الحاجة إلى التماس عناية طبية. ومع ذلك، يمكن أن تسبّب الأنفلونزا مرضاً وخيماً أو تؤدي إلى الوفاة، خاصة لدى الأشخاص المعرضين لخطر كبير.

اقرأ أيضا

ادوية منشطة
10:45 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

عادة يومية تعادل تأثير هذه العقاقير عند الرجال

فقر الدم
9:13 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

الغذاء والدواء توافق على علاج جديد لفقر الدم المنجلي

نزلة برد
8:25 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

كيف تفرق بين نزلات البرد وفيروس كورونا؟.. إليك أهم الاختلافات

أمطار المملكة 15
5:57 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

فوائد مذهلة.. هذا ما تفعله رائحة الأمطار في جهازك المناعي

اقرأ أيضا

بعد بق الفراش.. ظهور فيروس قاتل في فرنسا لأول مرة

العلماء يُطوّرون لقاحًا لعلاج مدمني الكوكايين

مادة في منزلك قد تسبب مرضاً خطيراً.. 5 نصائح مهمة للوقاية

استشاري يحذر: 4 أعراض خطيرة للسهر وقلة النوم

الصحة توجه نصيحة مهمة للموظفين لتجنب الاحتراق الوظيفي

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

الأنفلونزا الموسمية 4:11 م الخميس، 26 أكتوبر 2023

المجلس الصحي: 6 خطوات للوقاية من الإنفلونزا الموسمية

لقاح 12:04 م الأربعاء، 25 أكتوبر 2023

كل ما تريد معرفته عن لقاح الإنفلونزا الموسمية.. وتوضيح مهم من الصحة

الانفلونزا 11:14 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

"القصيم الصحي" يحدد الفئات الأكثر حاجة لتطعيم الأنفلونزا الموسمية

الانفلونزا 1:28 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

كيف يمكن حماية كبار السن من الإنفلونزا الموسمية؟

اقرأ أيضا

الاعشاب-التوابل
8:25 م الخميس، 26 أكتوبر 2023

5 توابل "لا غنى عنها" للتحكم في الشهية وتنظيم مستوى السكر في الدم

جراحة
7:15 م الخميس، 26 أكتوبر 2023

إنهاء معاناة مريضة سبعينية بزراعة منظم قلب لا سلكي بجدة

فيتامين د
5:10 م الخميس، 26 أكتوبر 2023

23 علامة لا تتجاهلها.. أغرب أعراض نقص فيتامين د بالجسم

الأنفلونزا الموسمية
4:11 م الخميس، 26 أكتوبر 2023

المجلس الصحي: 6 خطوات للوقاية من الإنفلونزا الموسمية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

3145690281549474370
12:23 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

عاجل.. 7 تدابير من "وقاية" لتجنب خطر الأمطار والعواصف الرعدية

أهم 10
11:34 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

أهم 10.. الناتج المحلي للمملكة يتجاوز تريليون دولار وإعادة فتح التقاعد المبكر للمعلمين

ف77 858
11:18 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

تحرك عاجل لشرطة الرياض لضبط امرأة.. فعلت هذا الأمر

العالم في أسبوع - صغيرة
9:56 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

العالم في أسبوع.. إعفاءات ضريبية جديدة وموعد صرف زيادة الضمان الاجتماعي

الكعبة - أمطار
8:30 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

وسط دعوات المعتمرين.. أمطار الخير تهطل على المسجد الحرام (صور)

سفارة المملكة في أوغندا
8:16 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في ميانمار لجميع المواطنين