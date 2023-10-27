استشاري يُحذر من أنفلونزا هذا العام ويُوصي بهذه النصائح للوقاية منها

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أكد أستاذ واستشاري
التغذية السريرية، الدكتور عبد العزيز العثمان، على قوة فيروس الأنفلونزا الموسمية
هذا العام، وقدم 3 نصائح يجب اتباعها للوقاية من المرض.
اـ التطعيم لمن لديهم
مشاكل صحية مثل كبار السن، أصحاب الأمراض المزمنة، أصحاب البنية الضعيفة، أو الناس
الذين يتعرضون للأنفلونزا بصورة متكررة.
3 نصائح للوقاية من
الأنفلونزا الموسمية
2ـ تقوية المناعة من خلال التغذية السليمة، واللياقة البدنية، والمشي أو استنشاق الهواء الصحي.
3ـ اتباع الإرشادات الصحية للوقاية من الأنفلونزا، سواء التباعد أو لبس الكمامات والقفازات، والبعد عن الناس المصابين بالمرض، وذلك للحماية من انتقال الفيروس إليكم.
تبدأ أعراض الأنفلونزا
عادةً بعد حوالي يومين من اكتساب العدوى من شخص مصاب بالفيروس.
العلامات والأعراض
وتشمل الأعراض ما يلي:
1ـ بداية حادّة للحمّى
2ـ سعال (جاف عادةً)
3ـ صداع
4ـ آلام في العضلات والمفاصل
5ـ شعور بوعكة شديدة
6ـ التهاب الحلق
7ـ سيلان الأنف.
8ـ ويمكن أن يكون السعال شديداً وقد يستمر لأسبوعين أو أكثر.