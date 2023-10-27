استشاري يُحذر من أنفلونزا هذا العام ويُوصي بهذه النصائح للوقاية منها

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أكد أستاذ واستشاري التغذية السريرية، الدكتور عبد العزيز العثمان، على قوة فيروس الأنفلونزا الموسمية هذا العام، وقدم 3 نصائح يجب اتباعها للوقاية من المرض. اضافة اعلان





3 نصائح للوقاية من الأنفلونزا الموسمية





العلامات والأعراض





التعافي خلال أسبوع



اـ التطعيم لمن لديهم مشاكل صحية مثل كبار السن، أصحاب الأمراض المزمنة، أصحاب البنية الضعيفة، أو الناس الذين يتعرضون للأنفلونزا بصورة متكررة.2ـ تقوية المناعة من خلال التغذية السليمة، واللياقة البدنية، والمشي أو استنشاق الهواء الصحي.3ـ اتباع الإرشادات الصحية للوقاية من الأنفلونزا، سواء التباعد أو لبس الكمامات والقفازات، والبعد عن الناس المصابين بالمرض، وذلك للحماية من انتقال الفيروس إليكم.تبدأ أعراض الأنفلونزا عادةً بعد حوالي يومين من اكتساب العدوى من شخص مصاب بالفيروس.وتشمل الأعراض ما يلي:1ـ بداية حادّة للحمّى2ـ سعال (جاف عادةً)3ـ صداع4ـ آلام في العضلات والمفاصل5ـ شعور بوعكة شديدة6ـ التهاب الحلق7ـ سيلان الأنف.8ـ ويمكن أن يكون السعال شديداً وقد يستمر لأسبوعين أو أكثر.ويتعافى معظم الأشخاص من الحمى والأعراض الأخرى في غضون أسبوع دون الحاجة إلى التماس عناية طبية. ومع ذلك، يمكن أن تسبّب الأنفلونزا مرضاً وخيماً أو تؤدي إلى الوفاة، خاصة لدى الأشخاص المعرضين لخطر كبير.