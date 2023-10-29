الأحد، 14 ربيع الثاني 1445 ، 29 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

اختبار منزلي لاكتشاف أمراض اللثة يجنبك خطر الأزمات القلبية والسكتات الدماغية

طب الاسنان
اكتشاف أمراض اللثة يجنب مخاطر صحية كبرى
أ أ

ابتكر فريق من الباحثين الأمريكيين، اختبارًا منزليًا لتشخيص التهاب اللثة، يمكن إجراؤه في غضون 10 دقائق.
وتؤدي التهاب اللثة - الناجمة عن تراكم البكتيريا في الفم - إلى تسوس الأسنان، وآلام اللثة، وفي النهاية فقدان الأسنان والعظام. اضافة اعلان
وأظهرت الدراسات أن البكتيريا من الفم يمكن أن تدخل مجرى الدم وتنتقل إلى الأعضاء الرئيسية - مما يؤدي إلى أمراض القلب.
وتظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يعانون من التهابات اللثة هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بمقدار الضعف.

طريقة اكتشاف أمراض اللثة 

وفي الوقت الحالي، يتم اكتشاف أمراض اللثة أثناء فحص الأسنان، وذلك عن طريق قيام أطباء الأسنان بقياس المسافة بين اللثة والأسنان. 
وتتوفر اختبارات تبحث عن نوع البكتيريا الموجودة في الفم، ولكن يتعين على المرضى الانتظار لمدة تصل إلى أسبوع للحصول على النتائج.
لكن الخبراء بجامعة سينسيناتي الأمريكية قاموا بتطوير جهاز يمكنه الحصول على نتيجة في دقائق. 
ويأخذ المرضى مسحة من اللعاب ويخلطونها بمحلول يحتوي على عنصر مدهش: النشا المستخرج من البطاطس.
ويمتزج المركب مع اللعاب لإزالة بروتين يسمى الأميليز، والذي يمكن أن يتداخل مع نتائج الاختبار، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".
ثم يتم وضع العينة على عصا النتائج – على غرار اختبار كوفيد-19. ترتبط الأجسام المضادة الموجودة في المحلول بالبكتيريا، وتحول كلا الخطين إلى اللون الأحمر خلال 10 دقائق في حالة وجود مرض في اللثة.

اكتشاف السم الذي تنتجه البكتيريا

وقال الباحثون إنه كان من الصعب تحديد نوع معين من البكتيريا المسؤولة عن المرض.
وقال أندرو ستيكل، أستاذ الأبحاث في العلوم التطبيقية بجامعة سينسيناتي، لموقع المؤسسة الإلكتروني: "لقد كان التحدي كبيرًا للوصول إلى النقطة التي يمكننا فيها اكتشاف هذا السم الذي تنتجه البكتيريا المسؤولة عن التهاب اللثة".
وأظهرت الدراسات الأولية أن الاختبار أدى بشكل جيد في اكتشاف أمراض اللثة بدقة - على الرغم من أن النتائج الأكثر دقة ظهرت عند ترك اللعاب ليختلط بالمحلول لمدة 40 دقيقة.
وفقًا للباحثين، فإن اكتشاف أمراض اللثة ليس فقط مقياسًا رئيسيًا لصحة الفم - ولكن أيضًا "في نظام الجسم بأكمله" بسبب "العلاقة الوثيقة بين التهاب اللثة والأمراض الجهازية المهمة الأخرى، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، والتهاب المفاصل الروماتويدي، وأمراض الأعصاب (الزهايمر).
واكتشاف مخاطر القلب في وقت مبكر وإدخال تدخلات نمط الحياة مثل فقدان الوزن وممارسة الرياضة، بالإضافة إلى الأدوية، يمكن أن يقلل من خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنحو 50 في المئة، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية.

اقرأ أيضا

آيفون 15
9:17 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

تحديث "أبل" العاجل يدمر بطارية آيفون.. إليك الحل

وزارة الصحة
8:47 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

الصحة تُعلّق على طلب بعض المنشآت الصحية مقابلاً ماديًا لفتح ملف

سرطان العظام 2
4:06 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

احذرها.. 4 علامات تنذرك بسرطان العظام

الأنفلونزا الموسمية
12:52 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

مع اقتراب الشتاء.. 7 أعراض للأنفلونزا الموسمية

اقرأ أيضا

تحذير.. 6 أعراض متشابهة بين الإنفلونزا ومرض شديد الخطورة

وصية نبوية.. أمراض قاتلة بسبب عدم تحكمك في الغضب

عادة يومية تعادل تأثير هذه العقاقير عند الرجال

الغذاء والدواء توافق على علاج جديد لفقر الدم المنجلي

كيف تفرق بين نزلات البرد وفيروس كورونا؟.. إليك أهم الاختلافات

كلمات البحث

اقرأ أيضا

أمطار المملكة 15
5:57 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

فوائد مذهلة.. هذا ما تفعله رائحة الأمطار في جهازك المناعي

بق الفراش فرنسا حمى القرم - الكونغو النزفية منظمة الصحة العالمية
5:23 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

بعد بق الفراش.. ظهور فيروس قاتل في فرنسا لأول مرة

الكوكايين
5:16 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

العلماء يُطوّرون لقاحًا لعلاج مدمني الكوكايين

الدكتور عبدالعزيز العثمان
1:41 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

استشاري يُحذر من أنفلونزا هذا العام ويُوصي بهذه النصائح للوقاية منها

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أهم 10
9:47 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. سبب عدم إقامة صلاة الخسوف بالحرمين وسيول على 8 مناطق

مدرستي
9:02 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

عاجل.. للطلاب وأولياء الأمور.. كيفية التواصل مع المعلمين عبر منصة مدرستي

الرادارات
2:04 م السبت، 28 أكتوبر 2023

عاجل.. صور الرادارات تحذر من سيول خلال ساعات على 8 مناطق

تعليق الدراسة
8:01 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

عاجل.. بالتفاصيل.. تعليق الدراسة حضوريًا اليوم في هذه المناطق

أمطار المملكة 4
7:31 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

منها الرياض ومكة والمدينة.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً على معظم المناطق

حب التعلم لدى الطفل
6:30 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

10 طرق لغرس حب التعلم لدى أطفالك منذ الصغر