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صحيفة تواصل الالكترونية

علاج جديد يستهدف السبب الرئيسي للفشل الكلوي عند الأطفال

مرض الاطفال
الفشل الكلوي عند الأطفال
أ أ
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اكتشف باحثون علاج مُحتمل للفشل الكلوي لدى الأطفال الذين يحتاجون إلى غسل الكلى، وأوضحوا أن العلاج يعتمد على دواء "إيكوليزوماب" الذي نال موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عام 2011.اضافة اعلان


البكتريا المنتجة للسموم

ويرجع السبب الأكثر شيوعاً للفشل الكلوي عند الأطفال إلى البكتيريا المنتجة للسموم التي تدخل الدورة الدموية عبر الأمعاء، مسبّبة الإسهال الدموي.
يؤدّي في النهاية إلى الإصابة بمرض يُسمّى متلازمة انحلال الدم اليوريمي، وتحدُث هذه المتلازمة عندما تُنتج بكتيريا الإشريكية القولونية نوعاً من السموم يُسمّى «سم الشيغا» الذي ينتشر في الجهاز الهضمي.


بكتيريا مدمرة لكلى الأطفال

ويُمكن أن تكون هذه البكتيريا مدمّرة بشكل خاص للأطفال، وغالباً ما يحتاجون إلى غسل الكلى، حيث يُصاب نحو واحد من كل 20 طفلاً بالفشل الكلوي مدى الحياة أو يموتون.


تثبيط مسار حدوث المرض

وأظهرت نتائج اختبارات الفريق البحثي على نماذج الفئران وخلايا الكلى البشرية، أنه يمكن علاج متلازمة انحلال الدم اليوريمي بنجاح عن طريق تثبيط مسار حدوث المرض في وقت مبكر.
 وأثبت الفريق البحثي أنّ الاستخدام المُبكر للدواء يمكن أن يمنع الفشل الكلوي الناجم عن المتلازمة، وأنه يتحلّى بإمكانات علاجية لهذا المرض المدمّر.


الكلى هدف الرئيسي للسموم البكتيرية

يقول أستاذ طب الكلى في جامعة بريستول البريطانية، الباحث الرئيسي في الدراسة الدكتور ريتشارد كوارد: «اكتشفنا لماذا تُعدّ الكلى الهدف الرئيسي للسموم البكتيرية المنتشرة في الدم بجميع أنحاء الجسم.
ويعود إلى تأثير تلك السموم في خلية معينة في الكلى تلعب دوراً حاسماً في وظيفتها، وتؤدي في النهاية إلى فشلها في القيام بوظائفها».


جلطات دموية صغيرة

ويضيف: «عندما تُستهدف الكلى بواسطة السموم، تنطلق سلسلة إشارات ينجم عنها تكوين جلطات دموية صغيرة تُسبّب انسداداً في الأوعية الدموية بالجسم؛ لكن عندما نعطّل هذا المسار في وقت مبكر من المرض، فإننا نعالجه».
موضحاً أنّ الاستخدام المبكر لدواء «إيكوليزوماب» يُمكن أن يمنع الفشل الكلوي الناجم عن متلازمة انحلال الدم اليوريمي، وأنّ للدواء إمكانات علاجية لهذا المرض المدمّر.

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