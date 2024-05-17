دولة عربية في المقدمة.. ارتفاع وفيات السمنة 50% خلال 20 عامًا

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كشفت دراسة عن قفزة كبيرة في عدد الأشخاص الذين يموتون بسبب أمراض مرتبطة بالسمنة مثل أمراض القلب والسكتات الدماغية، بعد أن سجلت ارتفاعًا بنسبة 50% خلال العشرين عامًا الماضية.

وفي عام 2000، كان ارتفاع مؤشر كتلة الجسم يشكل عامل الخطر الحادي عشر الذي يؤدي إلى تقصير حياة الشخص.

لكن في عام 2021، قفز إلى المركز السادس، وفقًا لدراسة العبء العالمي للأمراض، التي نشرت في مجلة "لانسيت" الطبية.

وتشمل الأمراض التي يعاني منها الأشخاص الذين يموتون بسبب السمنة ارتفاع ضغط الدم، ومشاكل القلب، واختلال وظائف الكلى، والسكري من النوع الثاني.





تلوث الهواء العامل الرئيس



ارتفاع مؤشر كتلة الجسم



سوء تغذية الطفل والأم



أعلى الدول إصابة بالسمنة



لكن الباحثين وجدوا أن تلوث الهواء يظل العامل الرئيس في عبء الأمراض العالمي في عام 2021، بالإضافة إلى السمنة.علاوة على التدخين وانخفاض الوزن عند الولادة والولادات المبكرة، كأحد أبرز مسبات الوفاة.ونظر الباحثون في بيانات من 204 دولة ومنطقة من عام 1990 إلى عام 2021.ومن بين عوامل الخطر التي نظروا فيها، وجدوا أن تلوث الهواء كان العامل الرئيس في عبء الأمراض العالمي في عام 2021، يليه ارتفاع ضغط الدم والتدخين.وبالنسبة للأشخاص الأصغر سنًا - الذين تبلغ أعمارهم 14 عامًا أو أقل - كانت أكبر المخاطر المرتبطة بسوء الحالة الصحية والوفاة المبكرة هي انخفاض الوزن عند الولادة، والولادة المبكرة، والمياه غير الآمنة، والصرف الصحي، وغسل اليدين.وبالنسبة للمجموعات الأكبر سنًا، كان لارتفاع ضغط الدم وارتفاع مؤشر كتلة الجسم وارتفاع مستويات السكر في الدم وارتفاع مستويات الكوليسترول الضار آثار أكبر على تقصير العمر، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".وبين عامي 2000 و2021، ارتفعت المعدلات العالمية نتيجة الوفيات الناجمة عن سوء الصحة والوفاة المبكرة بسبب ارتفاع مؤشر كتلة الجسم بنسبة 16%.وقال الباحثون إن هذا يرجع إلى "تزايد التعرض للمخاطر"، مما يعني زيادة فرصة أن يكون لدى الشخص مؤشر كتلة الجسم أعلى، فضلا عن شيخوخة السكان.ومن المرجح أن يكون السبب وراء ذلك هو ظهور الأغذية فائقة المعالجة وأنماط الحياة غير المستقرة.وزاد تعرض الأفراد لخطر ارتفاع مؤشر كتلة الجسم بنسبة 1.8% سنويًا خلال الفترة 2000-2021.وقال الباحثون أيضًا إن متوسط العمر المتوقع عالميًا من المرجح أن يستمر في الزيادة بين عامي 2022 و2050، ولكن بمعدل أبطأ.وحدث انخفاض كبير في عبء المرض بسبب عوامل الخطر المرتبطة بسوء تغذية الطفل والأم، مثل فشل نمو الطفل، مع انخفاض معدل السنوات الضائعة بسبب اعتلال الصحة والوفاة المبكرة بنسبة 72% بين عامي 2000 و2021.وبالنسبة لانخفاض الوزن عند الولادة والولادات المبكرة، انخفض المعدل بنسبة 33%.ويتوقع الباحثون أن الأسباب الرئيسة لضعف الصحة والوفاة المبكرة في عام 2050 ستكون أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري ومرض الانسداد الرئوي المزمن.وفي عام 2022، كانت الأسباب الرئيسة هي أمراض القلب، واضطرابات الأطفال حديثي الولادة، والسكتة الدماغية، والتهابات الجهاز التنفسي السفلي.ووجدت البيانات العالمية السابقة لعام 2019 أن 13% من الوفيات العالمية تعزى إلى السمنة.وكانت الدولة التي سجلت أعلى معدل هي الأردن، حيث يرجع ما يقرب من ربع الوفيات (24%) إلى السمنة.ويعاني حوالي 68% من الأمريكيين من زيادة الوزن (مؤشر كتلة الجسم بين 25 و30) أو السمنة (مؤشر كتلة الجسم أعلى من 30).في حين تشير التقديرات إلى أن حوالي 64% من البالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا وأكثر في إنجلترا يعانون من زيادة الوزن أو يعانون من السمنة.وبينما يُنظر إلى الولايات المتحدة في كثير من الأحيان على أنها الدولة الأكثر سمنة في العالم، فإن سكانها الذين يبلغ عددهم 139 مليون نسمة يعانون من السمنة المفرطة يتضاءل مقارنة بـ 200 مليون في الصين، أو 350 مليون في الهند.وارتفع معدل السمنة بين البالغين الأمريكيين من 21.2% في عام 1990 إلى 43.8% في عام 2022 للنساء ومن 16.9% إلى 41.6% للرجال. وفي عام 2000، كان معدل السمنة في الولايات المتحدة 31%.وأعلنت دراسة أخرى نشرت في مجلة "لانسيت" هذا الشهر، أن السمنة تشكل تهديدًا صحيًا أكبر من الجوع، حيث يوجد الآن مليار شخص يعانون من السمنة المفرطة في جميع أنحاء العالم.ويعاني ما يقرب من 159 مليون طفل ومراهق و879 مليون بالغ من زيادة كبيرة في الوزن مقارنة بأطوالهم، مما يصنفهم على أنهم يعانون من السمنة المفرطة، أي ما يعادل حوالي واحد من كل ثمانية أشخاص.وفي الوقت نفسه، انخفضت معدلات نقص الوزن بين الأطفال والمراهقين وإلى أكثر من النصف بين البالغين في جميع أنحاء العالم.