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احذرها.. 4 علامات تنذرك بسرطان العظام

سرطان العظام 2
يُمكن أن يَبدأ سرطان العظام في أي عظم بالجسم
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يُمكن أن يَبدأ سرطان العظام في أي عظم بالجسم، لكنه يُؤثر بشكل شائع على الحوض أو العظام الطويلة في الذراعين والساقين.
وسرطان العظام أمر نادر الحدوث، حيث يُشكل أقل من 1 في المئة من جميع أنواع السرطان.اضافة اعلان
ونستعرض في التقرير التالي أبرز العلامات التي تكشف الإصابة بسرطان العظام، وفقًا لما ذكره موقع "Timesofindia".

علامات تكشف إصابتك بسرطان العظام
1- آلام العظام


آلام العظام من الأعراض المبكرة للإصابة بسرطان العظام حيث يظهر الألم في البداية ويختفي وبعد فترة وجيزة يبدأ ظهور الألم عند الحركة ثم يستمر الألم لفترة طويلة مما يصعب السيطرة عليه حتى مع الراحة وقلة الحركة لذلك يجب الاستشارة الفورية للطبيب المختص عند الشعور بألم بسيط وذلك للتحكم في سرعة الشفاء.

2- التورم

أكد بعض الأطباء أن تورم أو تصلب المفاصل المتكرر يمكن أن يشير إلى الإصابة بسرطان العظام، خاصة إذا ازداد التورم مع مرور الوقت، أو تعرض الشخص لصعوبة الحركة بشكل طبيعي، أو عدم القدرة على حمل الأشياء لذلك يجب المتابعة جيدًا للأعراض واستشارة الطبيب المختص.

3- فقدان الوزن

أثبتت نتائج بعض الدراسات، أن فقدان الوزن غير الطبيعي بالرغم من قلة النشاط أو ممارسة الرياضة على فترات متباعدة يمكن اعتباره أحد العلامات التي تنذر بالإصابة بسرطان العظام الواجب متابعتها جيدًا لتجنب تفاقم المشكلة.

4- تكسر العظام

يمكن اعتبار كسر العظام من العلامات التي تنذر بسرطان العظام، وذلك لأن الخلايا السرطانية تتسبب في ضعف العظام بشكل كبير مما يجعلها أكثر عرضة للكسر، لذلك يجب الحصول على التشخيص الدقيق في حالة المعاناة من أي كسور في العظام للتأكد من عدم وجود أي أورام سرطانية.

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