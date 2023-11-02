السكتة الدماغية.. 9 فئات أكثر عرضة للإصابة بها

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تحدُث السكتة الدماغية الإقفارية عندما تنقطع إمدادات الدم عن جزء من الدماغ أو تنخفض؛ ما يمنع أنسجة الدماغ من الحصول على الأكسجين والعناصر المغذية. وتبدأ خلايا الدماغ بالموت خلال دقائق. اضافة اعلان

السكتة الدماغية هي حالة طبية طارئة، والعلاج الفوري أمر بالغ الأهمية. يُمكن للعلاج المبكِّر أن يُقلِّل من تَلَف الدماغ والمضاعفات الأخرى.

وتعد السكتة الدماغية من الأمراض الخطيرة الشائعة حول العالم، هناك عوامل خطر تجعل الإنسان أكثر عرضة للإصابة بها مقارنة بالآخرين.

ونستعرض" في التقرير التالي، الفئات المعرضة للإصابة بالسكتة الدماغية، وفقًا لموقع "WebMD".





الفئات المعرضة للإصابة بالسكتة الدماغية

1- مرضى الضغط المرتفع



2- المدخنين



3- مرضى القلب



4- مرضى السكري



5- البدناء



6- الأشخاص الذين يتناولون بعض الأدوية



7- كبار السن



8- من لديهم تاريخ عائلي للسكتة الدماغية



9- الرجال



يجب الحذر من ارتفاع ضغط الدم، لأنه يهدد الأوعية الدموية المغذية للمخ بخطر الضيق أو التصلب، ومع انخفاض تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى الدماغ، يرتفع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.التدخين من العادات الخاطئة التي تؤدي إلى الإصابة بالسكتة الدماغية، لأنه يتسبب في ارتفاع الضغط وتراكم الدهون في شريان الرقبة الرئيسي وزيادة سماكة الدم، وفقًا لـ"الكونسلتو".تحدث 25% من السكتات الدماغية عند كبار السن بسبب وجود خلل في صمامات القلب والرجفان الأذيني، بالإضافة إلى انسداد الشرايين الناتج عن الترسبات الدهنية.عادةً ما يعاني مرضى السكري من بعض عوامل خطر السكتة الدماغية، مثل ارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن وتلف الأوعية الدموية.يمكن للأشخاص الذين يعانون من السمنة تقليل خطر إصابة بالسكتة الدماغية، عن طريق ممارسة التمارين الرياضية يوميًا، مثل المشي السريع لمدة نصف ساعة ورفع الأثقال.ينبغي على الأشخاص الذين يتناولون أدوية السيولة توخي الحذر والحيطة، لاحتمالية تعرضهم لخطر السكتة الدماغية من خلال النزيف.وفي بعض الدراسات، وجد الباحثون أن هناك علاقة بين العلاج الهرموني المستخدم لتخفيف أعراض انقطاع الطمث وارتفاع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية عند النساء.وثبت أن تناول جرعة منخفضة من هرمون الإستروجين في حبوب منع الحمل قد يعرض المرأة لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية.مع تقدم العمر، تحديدًا بعد سن 55 عامًا، يصبح الإنسان أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية.يمكن أن تحدث بعض السكتات الدماغية، نتيجة لوجود اضطراب وراثي يمنع تدفق الدم المؤكسج إلى الدماغ.يعتبر الرجال عرضة للسكتة الدماغية في سن صغيرة، بينما النساء يصبحن معرضات لخطر الإصابة والوفاة بها مع تقدم العمر.