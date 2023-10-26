إنهاء معاناة مريضة سبعينية بزراعة منظم قلب لا سلكي بجدة

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نجح فريق طبي في وحدة قسطرة وجراحة القلب بمستشفى الملك فهد العام بجدة، في إنهاء معاناة مريضة تبلغ 77 عاماً؛ بزراعة منظم لضربات القلب لا سلكي، عن طريق القسطرة القلبية التداخلية، من خلال الوريد الفخذي دون الحاجة إلى فتح الجلد بالكامل. اضافة اعلان





إنهاء معاناة مريضة سبعينية



منظم قلب تقليدي



وأوضحت صحة جدة، أن الجهاز المزروع يعد منظماً لضربات القلب لاسلكيًّا "ميكرا"؛ وهو أصغر بنسبة 93% من أجهزة تنظيم ضربات القلب التقليدية، الذي يزرع في القلب، من خلال قسطرة الشرايين.وبينت أن المريضة لديها منظم قلب تقليدي زُرع منذ أكثر من 10 سنوات، وحالتها متابعة بشكل دوري بعيادات القلب بالمستشفى، وأظهرت الفحوصات التشخيصية التي أجريت للمريضة أن بطارية منظم القلب منتهية، حيث قرر الفريق الطبي التدخل بصورة عاجلة لإجراء عملية زراعة منظم قلب لا سلكي، مشيرة إلى أن العملية تعد من العمليات النادرة والدقيقة، وبفضل الله تكللت العملية بالنجاح دون وجود أي مضاعفات تُذكر.يذكر أن وحدة الأشعة التداخلية بمستشفى الملك فهد خضعت لـ 700 إجراء تداخلي خلال ٨ شهور مضت من العام الحالي 2023.