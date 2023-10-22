الأحد، 07 ربيع الثاني 1445 ، 22 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

دراسة توضح أهمية المشي قبل إجراء أي عملية جراحية

المشي
المشي
أ أ
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كشفت دراسة حديثة عن أهمية المشي قبل إجراء العمليات الجراحية، مؤكدة أن المشي يقلل من خطورة المضاعفات.
وتفصيلا، أظهر المرضى الذين سجلوا المزيد من نشاط المشي قبل الجراحة، انخفاض احتمالات حدوث مضاعفات ما بعد الجراحة بنسبة 51% مقارنة بالمرضى الأقل نشاطاً، وفق بحث جديد.اضافة اعلان

أهمية المشي


وعُرضت نتائج البحث ضمن أعمال مؤتمر الكلية الأمريكية للجراحين المنعقد في بوسطن، من 22 إلى 25 أكتوبر الحالي.

ووجد البحث أن المشي 7500 خطوة في اليوم قبل الجراحة قلل احتمالات التعرض لمضاعفات خلال 30 يوماً بعد الجراحة بنسبة 45%، بغض النظر عن حالتهم الصحية أو مدى تعقيد الجراحة، بحسب "مديكال إكسبريس".


وأوضح الباحث كارسون جيل من كلية طب ويسكونسن: "من المحتمل أن تساعد الأجهزة القابلة للارتداء مثل "فيتبيت" على قياس عدد الخطوات المطلوب عند التخطيط للرعاية الخاصة بالجراحة".

أهم نتائج الدراسة


وحلّل جيل وزملاؤه، خلال الدراسة، البيانات الصحية لـ 475 شخصاً مشاركاً في برنامج ترعاه المعاهد الوطنية للصحة، ويركز على العلاقة بين نمط الحياة وعلم الأحياء والبيئة في مجموعات سكانية متنوعة.

والدراسة من الأعمال البحثية الأولى التي تستكشف العلاقة بين النشاط البدني، كما تم قياسه بواسطة جهاز "فيتبيت"، ومضاعفات ما بعد الجراحة لمدة 90 يوماً، والتي أكد أن المشي والرياضة يقللان خطر المضاعفات بالعمليات الجراحية.

وخضع المشاركون لمجموعة واسعة من العمليات، منها الجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة الأعصاب، وكان متوسط أعمارهم 57 عاماً، وشكلت النساء 74.7% من المشاركين.

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