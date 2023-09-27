مريضة تستفيق من التخدير في منتصف العملية الجراحية.. وهذا ما فعله الأطباء

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كشفت امرأة من ويلز عن تفاصيل "تجربة مروعة" خاضتها أثناء خضوعها لعملية جراحية في المرارة، بعد أن استفاقت قبل الانتهاء منها، وشعرت بما يفعله الأطباء. اضافة اعلان

وحاولت أتاشا جافيت، البالغة من العمر 33 عامًا، والأم لأربعة أطفال، تنبيه الأطباء للأمر خلال الجراحة التي أجريت في 19 من سبتمبر الجاري، لكنها لم تستطع النطق.





تفاصيل ما حدث



تقديم شكوى



التحقيق في الواقعة



وقالت ناتاشا لموقع "نورث ويلز لايف": "كل ما أتذكره هو أنني استيقظت أثناء العملية. كنت واعية وسمعت أصواتًا من حولي تطلب الكاميرا. شعرت وكأنني لا أستطيع التنفس".وأضافت: "كنت أصرخ في رأسي لكنني كنت مشلولة لأنني لم أستطع التحرك. لكنني لم أستطع أن أخبرهم".وأشارت ناتاشا إلى أنها شعرت بكل ما كان يفعله الجراحون، لكنها فقدت الوعي بسبب الألم الناتج عن إدخال قضيبين في بطنها.وذكرت أن الأطباء أدركوا وجود خطأ ما عندما استيقظت مرة أخرى بعد فترة قصيرة.وقالت: "كانت هناك أصوات من حولي ثم سمعت: يا إلهي، إنها مستيقظة. افعل شيئًا. "أعتقد أنهم فعلوا شيئًا ما ليعيدوني إلى النوم بشكل صحيح هذه المرة. وعندما عدت إلى مرحلة التعافي، بدأ طبيب التخدير في استجوابي على الفور".وسأل الطبيب، ناتاشا عما تتذكره أثناء خضوعها للتخدير، وبعد سرد تجربتها المروعة، طُلب منها الإدلاء بإفادة للموظفين الطبيين. وهي تتعافى الآن من عمليتها الجراحية في المنزل.وقالت إن أصدقاءها وعائلتها أصيبوا بالصدمة والغضب عندما سمعوا عن محنتها، قائلين إنه "ما كان ينبغي أن يحدث ذلك أبدًا" وحثوها على تقديم شكوى.وتابعت: "أشعر بالصدمة قليلاً. لم أتمكن من النوم. في كل مرة أنام فيها أشعر وكأنني لا أستطيع التنفس مرة أخرى".ووفقًا للصحيفة، فإن المسؤولين من المجلس الصحي بجامعة بيتسي كادوالادر - الذين يعملون خارج مستشفى "يسبيتي جوينيد" حيث أجريت العملية - سيجتمعون مع ناتاشا وعائلتها هذا الأسبوع لمناقشة شكواها.قال الدكتور نيك ليونز، المدير الطبي التنفيذي للمجلس الصحي بجامعة بيتسي كادوالادر لصحيفة "ذا صن": "نأسف للغاية لسماع تجربة هذه المريضة. هذا ليس ما نتمناه لأي شخص يستخدم خدماتنا".وأضاف: "يتم الآن التحقيق في هذا الأمر، حتى نتمكن من فهم ما حدث بشكل كامل، وسوف يشارك المريض بشكل كامل في هذه العملية".وقالت أديل جيتوس، المديرة التنفيذية المؤقتة في المجلس الصحي: "نود أن نحث السيدة جافيث على الاتصال بنا مباشرة لمناقشة مخاوفها".