الأربعاء، 07 جمادى الثانية 1445 ، 20 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

5 فيتامينات مهمة لا تستغني عنها المرأة بعد الأربعين

فيتامينات مهمة للمرأة بعد الأربعين
فيتامينات مهمة للمرأة بعد الأربعين
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

مع تقدم العمر وبلوغ المرأة سن الأربعين، تزداد حاجتها إلى تعديل الأنظمة الغذائية؛ لتتوافق مع المتطلبات الصحية في هذه المرحلة المهمة.اضافة اعلان
ولأن المرأة تُقبل على تغيرات هرمونية ونفسية وفسيولوجية في هذه المرحلة، فإنه من الضروري أن تحصل على مجموعة من المكملات الغذائية.
ونستعرض في السطور التالية، أبرز الفيتامينات المهمة التي لا غنى عنها في فترة الأربعينيات للنساء، وفقًا لموقع "Very well health".

فيتامينات مهمة للمرأة في فترة الأربعينيات
-  كبسولات الأوميجا 3

تحتاج المرأة الأربعينية إلى تناولها، لمكافحة الشوارد بجسدها والتي تسبب السرطان، وللحفاظ على التوازن الهرموني بعد سن الأربعين، بالإضافة إلى تقليل تأثير الإجهاد التأكسدي على البشرة، ومحاربة علامات الشيخوخة، والتجاعيد وخطوط الوجه.

- المغنسيوم

يساعد في تنظيم ضغط الدم، وامتصاص الجسم للكالسيوم، ويلعب دورًا في وظائف العضلات والأعصاب والقلب، نقصه من المشكلات الشائعة بين النساء بعد سن الأربعين، بالتالي ينبغي على المرأة في هذا العمر أن تهتم بتناول الأطعمة الغنية به مثل المكسرات وفول الصويا.

- فيتامين ب 12

يعد من أفضل المكملات الغذائية للنساء في فترة الأربعينيات، لأنه يساعد على مقاومة التقلبات المزاجية الحادة والاكتئاب، ويحمي الشعر من التساقط والتقصف، ويمنح البشرة النضارة والنعومة والشباب.

- فيتامين د

يقي المرأة في فترة الأربعينيات من هشاشة العظام؛ لأنه الفيتامين المسؤول عن تحسين امتصاص الكالسيوم من الأطعمة، لذا لابد من تناول الأطعمة الغنية به، مثل السلمون والبيض ومنتجات الألبان، والتعرض يوميًا لأشعة الشمس.

- فيتامين سي

لتعزيز قدرات الجهاز المناعي، ويكمن في الخضراوات والفواكه، وفوائده لا تقتصر للنساء في هذه الفترة العمرية فقط، بل يحسن من امتصاص الجسم لمعدن الحديد، وتسريع عملية التئام الجروح، والحفاظ على صحة البشرة.

اقرأ أيضا

علماء يكشفون سر "الحكة": الأكزيما بريئة.. وهذا هو السبب

دراسة: فيروس كورونا يزيد خطر الإصابة بالرجفان الأذيني

الصويان: تقليل مدة العمليات الجراحية 30% من خلال هذه التقنية

تؤثر على النتيجة.. 3 أخطاء لا تفعلها عند قياس ضغط الدم

أطباء الجلدية: 5 خطوات ضرورية للتعامل مع الحروق الخفيفة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الانفلونزا 11:56 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

أخصائية تكشف خطورة الإنفلونزا على صحة الحوامل

البرتقال واليوسفي 4:01 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

احذر.. هذا ما يفعله الإفراط في تناول الحمضيات بالجسم

فيتامين ب 12 22 10:10 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

دراسة توضح تأثير نقص فيتامين بـ 12 على الصحة العقلية

اقرأ أيضا

GBr_A_nWEAAZXPZ
9:40 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

الأولى بالشرق الأوسط.. "سعود الطبية" تُجري عملية نوعية لاستبدال الصمام الأورطي لستيني

انقاص الوزن
9:02 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

مفاجأة.. زيادة الوزن تقلل الوفاة بين هؤلاء الأشخاص

مهارة التحكم بالجوع.. إليك خمس نصائح
7:56 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

أهم الأسباب التي تجعلك تشعر بالجوع الدائم وكيفية التغلب عليه

الجوع في الشتاء
5:53 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

الجوع الليلي في الشتاء.. 8 خطوات للتغلب عليه

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الجوازات
4:58 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

تنبيه عاجل لـ"الجوازات" عن تحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي والمستفيد خارج المملكة

جوجل
3:50 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

لهذا السبب.. جوجل تدفع 700 مليون دولار لمكافحة الاحتكار الأمريكية

رياح متربة 4
3:00 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

عاجل.. تنبيهات من الأرصاد لأهالي 4 مناطق: ضباب وأتربة مثارة ورياح نشطة تستمر لساعات

وزير الدفاع خالد بن سلمان بن عبدالعزيز
2:22 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

بتوجيه من ولي العهد.. وزير الدفاع يصل باريس في زيارةٍ رسمية

WhatsApp Image 2023-12-20 at 12.59.54 AM
2:07 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

"الداخلية" تطلق خدمة المساعد الشخصي لذوي الإعاقة عبر "أبشر"

محطة وقود 11
2:00 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

عاجل.. 12 شهرا مهلة لمحطات الوقود لتصحيح الأوضاع