5 فيتامينات مهمة لا تستغني عنها المرأة بعد الأربعين

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مع تقدم العمر وبلوغ المرأة سن الأربعين، تزداد حاجتها إلى تعديل الأنظمة الغذائية؛ لتتوافق مع المتطلبات الصحية في هذه المرحلة المهمة. اضافة اعلان

ولأن المرأة تُقبل على تغيرات هرمونية ونفسية وفسيولوجية في هذه المرحلة، فإنه من الضروري أن تحصل على مجموعة من المكملات الغذائية.

ونستعرض في السطور التالية، أبرز الفيتامينات المهمة التي لا غنى عنها في فترة الأربعينيات للنساء، وفقًا لموقع "Very well health".





فيتامينات مهمة للمرأة في فترة الأربعينيات

- كبسولات الأوميجا 3



- المغنسيوم



- فيتامين ب 12



- فيتامين د



- فيتامين سي



تحتاج المرأة الأربعينية إلى تناولها، لمكافحة الشوارد بجسدها والتي تسبب السرطان، وللحفاظ على التوازن الهرموني بعد سن الأربعين، بالإضافة إلى تقليل تأثير الإجهاد التأكسدي على البشرة، ومحاربة علامات الشيخوخة، والتجاعيد وخطوط الوجه.يساعد في تنظيم ضغط الدم، وامتصاص الجسم للكالسيوم، ويلعب دورًا في وظائف العضلات والأعصاب والقلب، نقصه من المشكلات الشائعة بين النساء بعد سن الأربعين، بالتالي ينبغي على المرأة في هذا العمر أن تهتم بتناول الأطعمة الغنية به مثل المكسرات وفول الصويا.يعد من أفضل المكملات الغذائية للنساء في فترة الأربعينيات، لأنه يساعد على مقاومة التقلبات المزاجية الحادة والاكتئاب، ويحمي الشعر من التساقط والتقصف، ويمنح البشرة النضارة والنعومة والشباب.يقي المرأة في فترة الأربعينيات من هشاشة العظام؛ لأنه الفيتامين المسؤول عن تحسين امتصاص الكالسيوم من الأطعمة، لذا لابد من تناول الأطعمة الغنية به، مثل السلمون والبيض ومنتجات الألبان، والتعرض يوميًا لأشعة الشمس.لتعزيز قدرات الجهاز المناعي، ويكمن في الخضراوات والفواكه، وفوائده لا تقتصر للنساء في هذه الفترة العمرية فقط، بل يحسن من امتصاص الجسم لمعدن الحديد، وتسريع عملية التئام الجروح، والحفاظ على صحة البشرة.