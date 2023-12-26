للحماية من نزلات البرد والأنفلونزا.. 5 فيتامينات لاغنى عنها خلال الشتاء

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تكثر خلال فصل الشتاء نزلات البرد والأمراض التنفسية، لذا من المهم الحفاظ على الجسم في صحة جيدة، فيما تكمن أهمية المكملات الغذائية في تقوية جهازك المناعي والحفاظ على صحتك. اضافة اعلان

وإليك بعض الفيتامينات التي يجب عليك إضافتها إلى روتينك اليومي:





فيتامين سي



فيتامين د



فيتامين ب6



الزنك



أوميجا 3



الحديد



فيتامين سي يجب تناوله بانتظام؛ وهو يساعد في حماية الخلايا والحفاظ على صحتها؛ الحفاظ على صحة الجلد والأوعية الدموية والعظام والغضاريف. والمساعدة في شفاء الجروح، بحسب هيئة الخدمات الصحية ببريطانيا.ويحتاج الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و64 عامًا إلى تناول 40 ملجم من فيتامين سي يوميًا، ويجب أن تحصل على الكمية المطلوبة من نظامك الغذائي اليومي.وفي حين أنه يُنصح بعدم الإكثار من تناول فيتامين سي لأنه قد يكون ضارًا، إلا أن تناول أقل من 1000 ملجم منه من غير المرجح أن يكون ضارًا.ويعتبر الموز وعصير البرتقال من المصادر الجيدة لفيتامين سي.لا يستطيع الجسم امتصاص الكالسيوم إلا عند وجود فيتامين د، مما يجعله ضروريًا للحفاظ على صحة العظام.يحتوي الفيتامين أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة وواقية للأعصاب تدعم صحة المناعة ووظيفة العضلات ونشاط خلايا الدماغ، وفقًا لعيادة مايو كلينك .ويلعب فيتامين د دورًا مهمًا في جهاز المناعة، وقد يقلل من خطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية مثل مرض السكري والربو والتهاب المفاصل الروماتويدي.وعلى الرغم من أن فيتامين د ليس مكونًا طبيعيًا في العديد من الأطعمة، إلا أنه يمكن الحصول عليه من الحليب المدعم والحبوب المدعمة والأسماك الدهنية، بالإضافة إلى أشعة الشمس المباشرة.ومع ذلك، فإن كمية فيتامين د التي ينتجها الجلد تعتمد على العديد من العوامل، بما فيها الوقت من السنة.ويمكن أن ينخفض إنتاج فيتامين د ، أو حتى ينعدم تمامًا، خلال أشهر الشتاء، لذلك من المهم للغاية التأكد من حصولك على الكمية المحددة يوميًا.تبلغ الكمية الغذائية الموصى بها للبالغين من عمر 19 عامًا فما فوق 600 وحدة دولية (15 ميكروجرام) يوميًا للرجال والنساء،وتزيد الكمية الموصى بها إلى 800 وحدة دولية (20 ميكروجرام) للبالغين الأكبر من 70 عامًا.في حين أن جميع فيتامينات ب مهمة، فإن فيتامين ب6 على وجه الخصوص ضروري لصحة الجهاز العصبي والجهاز المناعي - خاصة خلال موسم البرد والأنفلونزا، وفقًا لـ "ميدلاين بلس".يعد نقص فيتامين ب6 أمرًا شائعًا في الواقع، ويمكن أن يؤدي النقص إلى أعراض مثل الاكتئاب والارتباك والتهيج.يساعد الفيتامين الجسم على تحويل الطعام إلى طاقة خلوية، مما يمكن أن يساعد في تقليل الطاقة وزيادة التعب خلال فصل الشتاء، خاصة إذا كنت تعاني من الاضطراب العاطفي الموسمي.تشمل مصادر فيتامين ب6 الموز والتونة والسلمون والبقوليات ولحم البقر والمكسرات والدواجن والحمص والحبوب الكاملة والحبوب المدعمة.تبلغ الكمية الموصى بتناولها من فيتامين ب6 1.3 ملجم للبالغين بعمر 50 عامًا أو أقل، وبعد سن 50 عامًا، 1.5 ملجم للنساء و1.7 ملجم للرجال، وفقًا لـ "مايو كلينك".الزنك معدن يساعد في تعزيز دفاعات الجسم الطبيعية - خاصة ضد الأمراض والأمراض الجلدية الموسمية - وكذلك المساعدة في الحصول على نوم عميق.ويساعد في تحسين جهاز المناعة ووظيفة التمثيل الغذائي. فهو يلعب دورًا في صحة الجلد ووظيفة المناعة ونمو الخلايا – ويمكن أن يحمي من حب الشباب والالتهابات، وفقًا لموقع "هيلث لاين".ربطت الأبحاث بين الزنك والعديد من الفوائد الصحية بما في ذلك تعزيز جهاز المناعة، وتسريع شفاء الجروح وربما تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض المرتبطة بالعمر.تشمل عوامل خطر نقص الزنك عدم كفاية المدخول اليومي، وإدمان الكحول، والطفرات الجينية، والشيخوخة.ويمكن أن تشمل الأعراض الإسهال، وترقق الشعر، وضعف التذوق أو الرائحة، وجفاف الجلد أو مشاكل الخصوبة.أوميجا 3 غنية بالأحماض الدهنية وهي حيوية بشكل خاص خلال الأشهر الباردة والجافة للمساعدة في الحفاظ على ترطيب البشرة.لا يستطيع الجسم إنتاج الكمية اللازمة للبقاء على قيد الحياة بشكل طبيعي، لذلك من المهم الحصول على "الدهون الصحية" من خلال الأطعمة أو المكملات الغذائية.أظهرت الأبحاث أن أوميجا 3 يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والوفاة بسبب الأمراض القلبية الوعائية، والموت المفاجئ بسبب عدم انتظام ضربات القلب، وجلطات الدم، وبعض أشكال السرطان مثل سرطان الثدي، ومرض الزهايمر، والخرف، والضمور البقعي المرتبط بالعمر، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. كليفلاند كلينيك .وتعتبر الأسماك أفضل مصدر للأوميجا 3، وتوصي جمعية القلب الأمريكية الأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ من أمراض القلب بتناول حصتين على الأقل من الأسماك كل أسبوع (إجمالي 6 أونصات إلى 8 أونصات).وفقًا لما ذكره موقع "ميديكال نيوز توداي"، فإن الحديد أمر حيوي لوظيفة الهيموجلوبين، وهو البروتين اللازم لنقل الأكسجين في الدم والقيام بعمليات أخرى مختلفة.يزيد الحديد من الطاقة ويعزز الحمل الصحي ويعزز الأداء الرياضي. يعد نقص الحديد أكثر شيوعًا عند الرياضيات ويمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسكري وسرطان الكبد.وفي حين أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد هي أفضل طريقة للحصول على كمية كافية بسبب العناصر الغذائية الأخرى التي يمكن أن تعزز الصحة العامة، إلا أن المكملات الغذائية يمكن أن تكون جيدة بشكل خاص للأشخاص الذين يجدون صعوبة في دمجها في نظامهم الغذائي اليومي.