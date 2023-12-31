أطعمة مفيدة لعلاج آلام الدورة الشهرية وأخرى محظورة.. تعرفي عليها

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يعاني أكثر من نصف النساء خلال فترة الدورة الشهرية من آلام تستمر لمدة ثلاثة أيام، وعادة ما تكون على شكل تشنجات في أسفل البطن. اضافة اعلان





آلام الدورة الشهرية

الدورة الشهرية



فيتامين د



فيتامين إي



أطعمة محظورة خلال الدورة الشهرية



الأطعمة المعالجة للغاية



مادة الكافيين



وهناك العديد من العلاجات لآلام الدورة الشهرية، المعروفة طبيًا باسم عسر الطمث، وهي التقلصات الرحمية المرافقة للطمث.ويمكن للنظام الغذائي أن يلعب دورًا في التأثير على عسر الطمث.وأورد موقع "روسيا اليوم"، بعض الأطعمة التي قد تساعد على تخفف آلام الدورة الشهرية أو التشنجات، وفيما يلي قائمة بها:تشمل الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية بذور الشيا والجوز وبذور الكتان والسلمون والرنجة والسردين والماكريل والمحار.وتوجد أحماض أوميجا 3 الدهنية بشكل طبيعي في الزيوت، بما في ذلك زيوت الأسماك وكبد سمك القد والطحالب والكريل وبذور الكتان وفول الصويا وزيت الكانولا.وتؤثر أحماض أوميجا 3 الدهنية على كيفية عمل الخلايا ومسارات الإشارات المرتبطة بالالتهاب والألم.وكشف تحليل إحصائي أجراه باحثون في وقت سابق من هذا العام، قاموا خلاله بدمج وتحليل جميع البيانات المتاحة عن تأثير أحماض أوميجا 3 الدهنية على آلام الدورة الشهرية.ووجدوا أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية (بما في ذلك المكملات الغذائية التي تتراوح ما بين 300 إلى 1800 مغ يوميًا) على مدى شهرين إلى ثلاثة أشهر قد تقلل الألم، واستخدام مسكنات الألم، لدى النساء اللائي يعانين من عسر الطمث.تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين د سمك السلمون المرقط والسلمون والتونة والماكريل، بالإضافة إلى زيوت كبد السمك.وتوجد أيضًا كميات صغيرة في كبد البقر وصفار البيض والجبن. ويحتوي الفطر على مستويات مختلفة من فيتامين د، ويمكن تعزيز هذه المستويات عن طريق تعريضه لأشعة الشمس المباشرة في منتصف النهار لمدة 15-120 دقيقة.ويمكن للجسم أن يصنع فيتامين د عندما يتعرض لأشعة الشمس ويمكن أيضا الحصول على الفيتامين من المكملات الغذائية.وقد يساعد فيتامين د على تقليل العوامل التي تسبب الالتهاب في الرحم. ويشمل ذلك مستويات الجزيئات الشبيهة بالهرمونات والتي تسمى البروستاجلاندين.تشمل الأطعمة الغنية بفيتامين إي البذور (خاصة بذور دوار الشمس) والمكسرات (خاصة اللوز والبندق والفول السوداني) والسبانخ والقرنبيط وفاكهة الكيوي والمانجو والطماطم.وهناك بعض الأدلة على أن مكملات فيتامين إي تقلل من آلام الدورة الشهرية.وفي تجربة أجريت على مدى أربع فترات، تناولت النساء 90 ملجم من مكملات فيتامين إي مرتين في اليوم ولمدة خمسة أيام، بدءًا من يومين قبل فترة الحيض. وهذا ما قلل بشكل كبير من شدة ومدة آلام الدورة الشهرية.في المقابل، هناك مجموعة من الأطعمة التي قد تؤدي إلى تفاقم آلام الدورة الشهرية أو التشنجات، وتشمل:تشمل الأطعمة عالية المعالجة الأطعمة الغنية بالطاقة والفقيرة بالمغذيات مثل الوجبات السريعة ورقائق البطاطس والبسكويت والدونات واللحوم المصنعة والمشروبات الغازية.غير أن نتائج الأبحاث حول تأثير اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المصنعة تتباين تأثيرها على آلام الدورة الشهرية.ووجدت مراجعة أجريت عام 2022 أن استهلاك السكر ليس له ارتباط يذكر بالدورة الشهرية المؤلمة.ومع ذلك، تشير بعض الدراسات إلى أن النساء اللائي يتناولن المزيد من الأطعمة المصنعة قد يعانين من آلام الدورة الشهرية الشديدة.تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين القهوة ومشروبات الطاقة. يرتبط تناول الكافيين بآلام الدورة الشهرية.وعلى الرغم من أنه لا تُعرف الآلية الأساسية الدقيقة، يعتقد الباحثون أن الكافيين قد يؤدي إلى تضييق الأوعية الدموية، ما يحد من تدفق الدم ويؤدي إلى تشنجات أقوى.