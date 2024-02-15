أفضل وقت لتناول الطعام لمن يريد إنقاص وزنه

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كشف الدكتور مايكل موسلي، خبير التغذية عن أفضل الأوقات لتناول الإفطار والعشاء إذا كنت تريد إنقاص وزنك.

وأوضح أن تناول وجبة الإفطار في وقت متأخر عن المعتاد وتناول العشاء في وقت مبكر يمكن أن يكون إضافة فعالة لإنقاص الوزن.





تناول الوجبات خلال 12 ساعة



صيام 5: 2



الصيام المتقطع



وأوصى، بتناول جميع الوجبات في فترة 12 ساعة، قائلاً: "إذا كنت تريد إنقاص القليل من الوزن وتحسين صحتك الأيضية، فقم بتغيير أوقات وجباتك. وهذا يعني تناول وجبة الإفطار في وقت متأخر قليلاً ووجبة المساء في وقت مبكر قليلاً".ويعد الأكل المقيد بالوقت أحد الأساليب الشائعة للصيام المتقطع، والذي يتطلب بشكل أساسي عدم تناول الطعام لفترة من الوقت كل يوم أو أسبوع.وفي حين أن الصيام المقيد بالوقت يعني إمكانية تناول الطعام بشكل طبيعي ضمن وقت محدد كل يوم، فإن الأساليب الأخرى تشمل صيام 5: 2، حيث تأكل نظامًا غذائيًا عاديًا خمسة أيام في الأسبوع ويصوم الشخص يومين في الأسبوع.وفي حلقة من برنامجه على إذاعة بي بي سي 4 بعنوان "شيء واحد فقط"، وضع الدكتور موسلي خطة لتناول الطعام، والتي تتضمن تناول العشاء في الساعة 7 مساءً وتناول الماء فقط لبقية الليل حتى الساعة 9.30 صباحًا في صباح اليوم التالي.وفحصت دراسة نشرت في مجلة "التغذية والسكري"، 30 من الذكور والإناث الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين اتبعوا برنامجًا غذائيًا مقيدًا بالوقت لمدة ثمانية أسابيع.وكشفت النتائج عن فقدان الوزن نحو 11 كيلوجرامًا في المتوسط، مقارنة بحوالي 10 كيلوجرامات لدى 30 شخصًا لم يصوموا، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".كما وجدت دراسة أخرى، نُشرت في مجلة "فرونتيرز إن نيوترشن"، أن تناول الطعام المقيد بالوقت ساعد الأشخاص على فقدان الوزن والتغيرات في تكوين الجسم.وكشفت الأبحاث المنشورة في مجلة الطب الانتقالي، أن الصيام المتقطع يمكن أن يحسن متلازمة التمثيل الغذائي وعلامات أمراض القلب .وعلى الرغم من الفوائد الصحية الكثيرة، توصي عيادة "مايو كلينيك" بالتحدث مع الطبيب قبل البدء في الصيام المتقطع.وتضيف: "الصيام المتقطع آمن لكثير من الناس، لكنه ليس للجميع".