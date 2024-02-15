الخميس، 05 شعبان 1445 ، 15 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أفضل وقت لتناول الطعام لمن يريد إنقاص وزنه

انقاص الوزن
زيادة الوزن خطر على الصحة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشف الدكتور مايكل موسلي، خبير التغذية عن أفضل الأوقات لتناول الإفطار والعشاء إذا كنت تريد إنقاص وزنك.
وأوضح أن تناول وجبة الإفطار في وقت متأخر عن المعتاد وتناول العشاء في وقت مبكر يمكن أن يكون إضافة فعالة لإنقاص الوزن.اضافة اعلان

تناول الوجبات خلال 12 ساعة

وأوصى، بتناول جميع الوجبات في فترة 12 ساعة، قائلاً: "إذا كنت تريد إنقاص القليل من الوزن وتحسين صحتك الأيضية، فقم بتغيير أوقات وجباتك. وهذا يعني تناول وجبة الإفطار في وقت متأخر قليلاً ووجبة المساء في وقت مبكر قليلاً".
ويعد الأكل المقيد بالوقت أحد الأساليب الشائعة للصيام المتقطع، والذي يتطلب بشكل أساسي عدم تناول الطعام لفترة من الوقت كل يوم أو أسبوع.

صيام 5: 2

وفي حين أن الصيام المقيد بالوقت يعني إمكانية تناول الطعام بشكل طبيعي ضمن وقت محدد كل يوم، فإن الأساليب الأخرى تشمل صيام 5: 2، حيث تأكل نظامًا غذائيًا عاديًا خمسة أيام في الأسبوع ويصوم الشخص يومين في الأسبوع.
وفي حلقة من برنامجه على إذاعة بي بي سي 4 بعنوان "شيء واحد فقط"، وضع الدكتور موسلي خطة لتناول الطعام، والتي تتضمن تناول العشاء في الساعة 7 مساءً وتناول الماء فقط لبقية الليل حتى الساعة 9.30 صباحًا في صباح اليوم التالي.
وفحصت دراسة نشرت في مجلة "التغذية والسكري"، 30 من الذكور والإناث الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين اتبعوا برنامجًا غذائيًا مقيدًا بالوقت لمدة ثمانية أسابيع.
وكشفت النتائج عن فقدان الوزن نحو 11 كيلوجرامًا في المتوسط، مقارنة بحوالي 10 كيلوجرامات لدى 30 شخصًا لم يصوموا، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".
كما وجدت دراسة أخرى، نُشرت في مجلة "فرونتيرز إن نيوترشن"، أن تناول الطعام المقيد بالوقت ساعد الأشخاص على فقدان الوزن والتغيرات في تكوين الجسم.

الصيام المتقطع

وكشفت الأبحاث المنشورة في مجلة الطب الانتقالي، أن الصيام المتقطع يمكن أن يحسن متلازمة التمثيل الغذائي وعلامات أمراض القلب .
وعلى الرغم من الفوائد الصحية الكثيرة، توصي عيادة "مايو كلينيك" بالتحدث مع الطبيب قبل البدء في الصيام المتقطع. 
وتضيف: "الصيام المتقطع آمن لكثير من الناس، لكنه ليس للجميع".

اقرأ أيضا

أغربها الأخير.. 4 أطعمة تصبح سامة عند تبريدها

متى تكون طريقة استيقاظك علامة على مشاكل صحية خطيرة؟

7 أعراض جانبية.. دراسة: حبوب منع الحمل تضر بقلوب النساء

فيروس قاتل يهدد أكثر من 240 مليون شخص في أوروبا

منها البروكلي.. 6 خضراوات غنية بالبروتين تساعد على بناء العضلات

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

عدم القدرة على النوم 4:49 م الجمعة، 09 فبراير 2024

عادة بسيطة قبل النوم تحمي عقلك من الأمراض

النوم 9:20 ص الخميس، 08 فبراير 2024

كيف تتغلب على مشاكل النوم بعد الاستيقاظ في الصباح؟

السكري 3:15 م الإثنين، 29 يناير 2024

نظام غذائي يخلّصك تمامًا من مرض السكري.. تعرف على التفاصيل

دهون البطن 10:40 ص الخميس، 25 يناير 2024

أهم 3 نصائح تساعدك على التخلص من دهون البطن