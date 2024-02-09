عادة بسيطة قبل النوم تحمي عقلك من الأمراض

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قال الدكتور مايكل موسلي، الخبير الصحي، إن تعديل جدول النوم لا يحافظ على صحة الدماغ فحسب، بل يعزز أيضًا المزاج ويحسن محيط الخصر ويحافظ على قوة القلب.





الذهاب إلى النوم قبل ساعة من الموعد المعتاد



النوم العميق



روتين ما قبل النوم



وكشف الدكتور موسلي أن الذهاب إلى النوم قبل ساعة واحدة من الموعد المعتاد يمكن أن يقدم بعض الفوائد الصحية المثيرة للإعجاب.إذ يمكن لعادة النوم البسيطة أن تحمي الدماغ من الأمراض وتقلل من خطر الإصابة بالخرف.وقال الخبير الصحي في مقابلة مع إذاعة "بي بي سي 4"،: "تظهر الأبحاث أن النوم مبكرًا، والاستيقاظ مبكرًا يجعلك تتمتع بصحة جيدة، وثريًا، وحكيمًا"، موضحًا أن "النوم المبكر ليلاً مفيد للقلب، ومفيد للمزاج، وربما يمنع الإصابة بالخرف".وأوضح، أن هذه النصيحة ليست للأشخاص الذين يعانون من الأرق، لكن لأولئك الذين يمكنهم النوم ولكنهم يؤجلون الذهاب إلى السرير.وأضاف: "إذا لم تكن لديك مشكلات خطيرة في النوم، فإن بدء روتين وقت النوم قبل ساعة من الموعد المعتاد يمكن أن يكون مفيدًا حقًا"، بحسب صحيفة "إكسبريس".وأشار إلى أن الذهاب إلى النوم مبكرًا يمكن أن يكون مفيدًا لعقلك، لافتًا إلى أنه "عندما تكون في نوم عميق ، والذي يحدث عادة في الجزء الأول من الليل، يقوم جسمك بإزالة السموم من دماغك".واستشهد بدراسة لجامعة بوسطن، كشفت أنه أثناء النوم العميق، تندفع موجة من السائل النخاعي، وهو السائل الموجود حول الدماغ والحبل الشوكي، وتغسل النفايات التي تراكمت خلال النهار.وأضاف الطبيب، أن هذا يمكن أن يساعد في تفسير سبب كون الأشخاص الذين يميلون إلى النشاط في وقت متأخر من الليل، أكثر عرضة للمعاناة من مشاكل عصبية وكذلك نفسية.وبصرف النظر عن تعزيز صحة الدماغ، فإن الحصول على ساعة إضافية في السرير يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا للقلب ومحيط الخصر، وفقًا للطبيب.وأشار إلى دراسة حديثة حللت عادات النوم لأكثر من 100 ألف بريطاني، ووجدت أن أولئك الذين ذهبوا إلى الفراش بين الساعة 10 مساءً و11 مساءً كانوا أقل عرضة بنسبة 25 بالمئة للإصابة بأمراض القلب على مدى خمس سنوات من أولئك الذين ذهبوا إلى الفراش للنوم في منتصف الليل أو في وقت لاحق.علاوة على ذلك، فإن النوم مبكرًا يمكن أن يساعد أيضًا في تنظيم الشهية، مما يقلل من الرغبة الشديدة المرتبطة غالبًا بزيادة الوزن، كما أوضحت البروفيسور إسراء تسالي، من مركز النوم بجامعة شيكاغو.وكشفت تسالي عن نصائحها لبناء روتين قوي قبل النوم. قالت: "ابحث عن روتينك الفردي الخاص قبل النوم - يمكن أن يكون ذلك قراءة كتاب، أو شيء من شأنه أن يريحك في الليل ويساعدك على النوم".وتابع: "نحن نتحدث دائمًا عن التعرض للضوء والذي يجب بالطبع أن يكون محدودًا في الليل. أيضًا الابتعاد عن الأنشطة المحفزة - هواتفنا أو وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني أو العمل".