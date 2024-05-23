الخميس، 15 ذو القعدة 1445 ، 23 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

النمر: 4 أسباب لارتفاع ضغط الدم حتى مع تناول العلاج

ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

يعاني بعض مرضى ارتفاع ضغط الدم من استمرار ارتفاعه حتى مع تناول الأدوية المُوصَى بها طبيًا. 
وترتبط مقاومة ضغط الدم للعلاج بعادات نمط الحياة، مثل قلة النشاط البدني، والنظام الغذائي غير الصحي، والتدخين، والسمنة، وشرب الكافيين بكثرة.اضافة اعلان
وقال الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، إن من أسباب ارتفاع ضغط الدم حتى مع تناول العلاجات:
١.السمنة.
٢.قصور الكلى.
٣.الاكثار من الملح.
٤.انقطاع التنفس الليلي.



اقرأ أيضا

للطلاب.. أفضل 5 أطعمة يجب تناولها قبل دخول الاختبارات

ما عدد المرات التي يجب أن تذهب فيها إلى الحمام يوميًا؟

النمر: 6 عوامل تزيد من خطر حدوث الرجفان الأذيني

"الصحة": 3 تطعيمات مهمة يجب الحصول عليها قبل موسم الحج (فيديو)

دراسة: "الكوابيس" علامة إنذار مبكر لمرض خطير

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

مرضى الرجفان الأذيني - القلب 9:19 ص الأربعاء، 22 مايو 2024

النمر: 6 عوامل تزيد من خطر حدوث الرجفان الأذيني

ضغط الدم 8:16 ص الثلاثاء، 21 مايو 2024

"النمر" يُحذر من هذا العلاج لمرضى الضغط

الكافيين 3:28 م الإثنين، 20 مايو 2024

النمر: الكافيين يثير نوبات القولون العصبي المؤلمة

قلة النوم 8:37 ص الإثنين، 20 مايو 2024

النمر: النوم أقل من 6 ساعات يسبب جلطات القلب