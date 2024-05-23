النمر: 4 أسباب لارتفاع ضغط الدم حتى مع تناول العلاج

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يعاني بعض مرضى ارتفاع ضغط الدم من استمرار ارتفاعه حتى مع تناول الأدوية المُوصَى بها طبيًا.

وترتبط مقاومة ضغط الدم للعلاج بعادات نمط الحياة، مثل قلة النشاط البدني، والنظام الغذائي غير الصحي، والتدخين، والسمنة، وشرب الكافيين بكثرة.

وقال الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، إن من أسباب ارتفاع ضغط الدم حتى مع تناول العلاجات:

١.السمنة.

٢.قصور الكلى.

٣.الاكثار من الملح.

٤.انقطاع التنفس الليلي.

