للحماية من ارتفاع الضغط.. ابتكار "ملعقة ذكية" بدلاً من الملح

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في ظل تحذيرات الأطباء من خطر الإفراط من تناول الملح لما لذلك من تأثيرات صحية، وبخاصة لمرضى ارتفاع ضغط الدم، طوّر علماء في جامعة ميجي باليابان، ملعقة كهربائية لتعزيز المذاق المالح للأطعمة الخفيفة.





كيف تعمل الملعقة؟



ثقافة الشعب الياباني الغذائية



تعطي الملعقة، التي تزن 60 جرامًا، وتعمل ببطارية ليثيوم قابلة لإعادة الشحن.، شعورًا مماثلاً لتناول الملح دون الخوف من ارتفاع ضغط الدم.ويمثل إطلاقها أول تسويق تجاري للتكنولوجيا التي فازت العام الماضي بجائزة إيج نوبل، التي تكرم الأبحاث غير العادية والغريبة.وسيتم عرضها بشكل محدود في أحد متاجر التجزئة اليابانية في يونيو، وستبيع شركة شركة كيرين القابضة، 200 فقط منها عبر الإنترنت مقابل 127 دولارًا هذا الشهر، لكنها تأمل أن تصل إلى مليون مستخدم على مستوى العالم في غضون خمس سنوات.وستبدأ المبيعات في الخارج العام المقبل.وتم تطوير الملعقة، المصنوعة من البلاستيك والمعدن، بالاشتراك مع الأستاذ في جامعة ميجي، هومي مياشيتا، الذي أظهر سابقًا تأثير تحسين التذوق في النموذج الأولي لعيدان تناول الطعام الكهربائية.ويعمل التأثير عن طريق تمرير مجال كهربائي ضعيف من الملعقة لتركيز جزيئات أيون الصوديوم على اللسان لتعزيز ملوحة الطعام، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".وقالت شركة كيرين، التي تركز على الرعاية الصحية، إن التكنولوجيا لها أهمية خاصة في اليابان، حيث يستهلك الشخص البالغ العادي حوالي 10 جرامات من الملح يوميًا، أي ضعف الكمية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية.ويرتبط تناول الملح الزائد بزيادة الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية والأمراض الأخرى.وقال آي ساتو، الباحث في الشركة: "تتمتع اليابان بثقافة غذائية تميل إلى تفضيل النكهات المالحة".وأضاف: "يحتاج الشعب الياباني ككل إلى تقليل كمية الملح التي يتناولها، ولكن قد يكون من الصعب الابتعاد عما اعتدنا على تناوله. وهذا ما دفعنا إلى تطوير هذه الملعقة الكهربائية".وحصل مياشيتا وشريكه هيرومي ناكامورا على جائزة إيج نوبل للتغذية من قبل عالم المناعة والحائز على جائزة نوبل بيتر دوهرتي في حفل عبر الإنترنت العام الماضي.وليست هذه هي المرة الأولى التي يستكشف فيها البروفيسور مياشيتا ومختبره الطرق التي يمكن للتكنولوجيا من خلالها التفاعل مع التجارب الحسية البشرية وتحفيزها.وفي العام الماضي، قام بتطوير شاشة تلفزيون قابلة لـ اللعق يمكنها تقليد نكهات الطعام المختلفة.