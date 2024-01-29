نظام غذائي يخلّصك تمامًا من مرض السكري.. تعرف على التفاصيل

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النظام الغذائي غير الصحي هو سبب معروف لارتفاع مستويات الأنسولين ومقاومة الأنسولين، وهي المشاكل التي تكمن وراء ظهور مرض السكري من النوع الثاني. اضافة اعلان

وأثبتت أبحاث عدة أن التمارين الرياضية يمكن أن تساعد في تحسين حساسية الأنسولين، مما يجعل النشاط البدني ضروريًا للسيطرة على مرض السكري.





الصيام المتقطع



الفوائد الصحية للتمارين الرياضية والصيام المتقطع



نتائج مذهلة حول فوائد الصيام المتقطع



التخلص من أدوية مرض السكري



وأوضح الدكتور مايك هانسن، طبيب الباطني، أن نظام الأكل الشائع، المعروف باسم الصيام المتقطع، يمكن مقارنته بممارسة الرياضة عندما يتعلق الأمر بحساسية الأنسولين.وهناك العديد من الطرق المختلفة لهذا النظام الغذائي، لكنه يتطلب في الأساس عدم تناول الطعام لفترة من الوقت كل يوم أو أسبوع.وتشمل بعض الأساليب الشائعة صيام 5:2، وهو عبارة عن نظام غذائي عادي لمدة خمسة أيام في الأسبوع، على أن يصوم الشخص يومين في الأسبوع.وهناك الصيام اليومي المقيد بالوقت، حيث يأكل الشخص بشكل طبيعي ولكن فقط خلال فترة ثماني ساعات كل يوم.وقال الدكتور هانسن عبر قناته على موقع "يوتيوب": "في الواقع، عندما تنظر إلى الكيمياء الحيوية وعلم وظائف الأعضاء والفوائد الصحية للتمارين الرياضية وتقارن ذلك بالصيام المتقطع، فإنهما متطابقان تقريبًا. كلاهما يحفز الالتهام الذاتي، حيث تقوم الخلية بإصلاح نفسها"، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".وأضاف: "وكلاهما يحفز الميتوفاجي، حيث يتم تجديد الميتوكوندريا. تزيد الخلايا من عدد وحجم الميتوكوندريا عندما يمارس الأشخاص الرياضة ويمارسون الصيام المتقطع. أي منهما، ولكن بشكل خاص بالتآزر".والميتوكوندريا (المتقدرات) هي أحد المكونات الداخلية الدقيقة للخلايا الحيوانية والنباتية المسؤولة عن توليد الطاقة بالخلية عبر إنزيمات لإتمام مختلف عمليات التنفس والتمثيل الغذائي من بناء وهدم.وتابع الطبيب: "أنت تتمتع بصحة جيدة مثل الميتوكوندريا لديك، وهذا حقًا ما يتلخص في الأمر."ووجدت أحدث الأبحاث ، التي نشرت في مجلة علم الغدد الصماء والتمثيل الغذائي السريري، أن الصيام المتقطع "يعكس تماما" مرض السكري من النوع الثاني.وشملت الدراسة 72 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 38 و72 عامًا يعانون من مرض السكري من النوع الثاني.قام فريق البحث بتقسيم المشاركين إلى مجموعتين. ذهب أحدهما إلى السيطرة، واضطر الآخر إلى الصيام المتقطع.وكانت النتيجة الأولية للبحث هي شفاء مرض السكري، لذلك أراد فريق البحث معرفة ما إذا كان هذا النظام الغذائي الشائع يمكن أن يعكس مرض السكري بعد إيقاف جميع أدوية السكري.كما قاموا بمتابعة لمدة 12 شهرًا لتقييم استمرار التعافي.وكشفت النتائج أن 17 من أصل 36 مشاركًا في مجموعة الصيام حققوا الشفاء من مرض السكري، مقارنة بشخص واحد فقط في المجموعة الضابطة.وأشار الدكتور هانسن أيضًا إلى أن ما يقرب من 90 بالمئة من المشاركين، بما في ذلك أولئك الذين كانوا يتناولون الأدوية المضادة للسكري أو الأنسولين، خفضوا متطلباتهم من أدوية مرض السكري بعد اتباع النظام الغذائي الشائع.وأوضح أن الصيام المتقطع "فعال للغاية" في استعادة قدرة الخلية على الاستجابة للأنسولين، مما يجعلها أكثر حساسية، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بمرض السكري وحتى عكس مرض السكري من النوع الثاني في بعض الحالات.وقال: "حتى بالنسبة لأولئك الذين لا يمارسون الرياضة أو لا يستطيعون ممارسة الرياضة، فإن الصيام المتقطع لا زال من الممكن أن يحسن ويعيد قدرتهم على الحفاظ على مستويات الجلوكوز والأنسولين ضمن الحدود الطبيعية".وخلص الطبيب إلى أنه من المعروف أن اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام يحسن حساسية الأنسولين ويقلل مستويات الأنسولين.وأضاف: "الآن، لدينا دليل على أن الصيام المتقطع يمكن أن يفعل الشيء نفسه وحتى يعكس مرض السكري من النوع الثاني ".