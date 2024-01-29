الإثنين، 17 رجب 1445 ، 29 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

نظام غذائي يخلّصك تمامًا من مرض السكري.. تعرف على التفاصيل

السكري
مرص السكري
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

النظام الغذائي غير الصحي هو سبب معروف لارتفاع مستويات الأنسولين ومقاومة الأنسولين، وهي المشاكل التي تكمن وراء ظهور مرض السكري من النوع الثاني.اضافة اعلان
وأثبتت أبحاث عدة أن التمارين الرياضية يمكن أن تساعد في تحسين حساسية الأنسولين، مما يجعل النشاط البدني ضروريًا للسيطرة على مرض السكري.

الصيام المتقطع

وأوضح الدكتور مايك هانسن، طبيب الباطني، أن نظام الأكل الشائع، المعروف باسم الصيام المتقطع، يمكن مقارنته بممارسة الرياضة عندما يتعلق الأمر بحساسية الأنسولين.
وهناك العديد من الطرق المختلفة لهذا النظام الغذائي، لكنه يتطلب في الأساس عدم تناول الطعام لفترة من الوقت كل يوم أو أسبوع.
وتشمل بعض الأساليب الشائعة صيام 5:2، وهو عبارة عن نظام غذائي عادي لمدة خمسة أيام في الأسبوع، على أن يصوم الشخص يومين في الأسبوع.
وهناك الصيام اليومي المقيد بالوقت، حيث يأكل الشخص بشكل طبيعي ولكن فقط خلال فترة ثماني ساعات كل يوم. 

الفوائد الصحية للتمارين الرياضية والصيام المتقطع

وقال الدكتور هانسن عبر قناته على موقع "يوتيوب": "في الواقع، عندما تنظر إلى الكيمياء الحيوية وعلم وظائف الأعضاء والفوائد الصحية للتمارين الرياضية وتقارن ذلك بالصيام المتقطع، فإنهما متطابقان تقريبًا. كلاهما يحفز الالتهام الذاتي، حيث تقوم الخلية بإصلاح نفسها"، وفقًا لصحيفة "إكسبريس". 
وأضاف: "وكلاهما يحفز الميتوفاجي، حيث يتم تجديد الميتوكوندريا. تزيد الخلايا من عدد وحجم الميتوكوندريا عندما يمارس الأشخاص الرياضة ويمارسون الصيام المتقطع. أي منهما، ولكن بشكل خاص بالتآزر".
 والميتوكوندريا (المتقدرات) هي أحد المكونات الداخلية الدقيقة للخلايا الحيوانية والنباتية المسؤولة عن توليد الطاقة بالخلية عبر إنزيمات لإتمام مختلف عمليات التنفس والتمثيل الغذائي من بناء وهدم.
وتابع الطبيب: "أنت تتمتع بصحة جيدة مثل الميتوكوندريا لديك، وهذا حقًا ما يتلخص في الأمر."

نتائج مذهلة حول فوائد الصيام المتقطع

ووجدت أحدث الأبحاث ، التي نشرت في مجلة علم الغدد الصماء والتمثيل الغذائي السريري، أن الصيام المتقطع "يعكس تماما" مرض السكري من النوع الثاني.
وشملت الدراسة 72 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 38 و72 عامًا يعانون من مرض السكري من النوع الثاني.
قام فريق البحث بتقسيم المشاركين إلى مجموعتين. ذهب أحدهما إلى السيطرة، واضطر الآخر إلى الصيام المتقطع.
وكانت النتيجة الأولية للبحث هي شفاء مرض السكري، لذلك أراد فريق البحث معرفة ما إذا كان هذا النظام الغذائي الشائع يمكن أن يعكس مرض السكري بعد إيقاف جميع أدوية السكري. 
كما قاموا بمتابعة لمدة 12 شهرًا لتقييم استمرار التعافي.
وكشفت النتائج أن 17 من أصل 36 مشاركًا في مجموعة الصيام حققوا الشفاء من مرض السكري، مقارنة بشخص واحد فقط في المجموعة الضابطة.

التخلص من أدوية مرض السكري

وأشار الدكتور هانسن أيضًا إلى أن ما يقرب من 90 بالمئة من المشاركين، بما في ذلك أولئك الذين كانوا يتناولون الأدوية المضادة للسكري أو الأنسولين، خفضوا متطلباتهم من أدوية مرض السكري بعد اتباع النظام الغذائي الشائع.
وأوضح أن الصيام المتقطع "فعال للغاية" في استعادة قدرة الخلية على الاستجابة للأنسولين، مما يجعلها أكثر حساسية، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بمرض السكري وحتى عكس مرض السكري من النوع الثاني في بعض الحالات.
وقال: "حتى بالنسبة لأولئك الذين لا يمارسون الرياضة أو لا يستطيعون ممارسة الرياضة، فإن الصيام المتقطع لا زال من الممكن أن يحسن ويعيد قدرتهم على الحفاظ على مستويات الجلوكوز والأنسولين ضمن الحدود الطبيعية".
وخلص الطبيب إلى أنه من المعروف أن اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام يحسن حساسية الأنسولين ويقلل مستويات الأنسولين. 
وأضاف: "الآن، لدينا دليل على أن الصيام المتقطع يمكن أن يفعل الشيء نفسه وحتى يعكس مرض السكري من النوع الثاني ".

اقرأ أيضا

طبيب يحذر من كتم غازات البطن.. خطر داهم على صحتك

"الصحة" تحذر من إيقاظ فيروس الحزام الناري بهذه الطريقة

أضرار البطاطس المقلية.. هذا ما تفعله في الدماغ

لهذا السبب.. توقف عن ارتداء الجوارب أثناء النوم في الشتاء

لا تفعل هذا الشيء مطلقًا عقب الاستيقاظ من النوم: يؤثر على دماغك

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

دهون البطن 10:40 ص الخميس، 25 يناير 2024

أهم 3 نصائح تساعدك على التخلص من دهون البطن

السكري 9:17 ص الأحد، 14 يناير 2024

لمرضى السكري.. علاج نهائي للتغلب على مشكلة التبول الليلي

الصيام المتقطع ومرضى الزهايمر 7:01 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

يساعدهم على النوم.. دراسة توضح أثر الصيام المتقطع على مرضى الزهايمر

اقرأ أيضا

النفايات الطبية
8:36 ص الإثنين، 29 يناير 2024

إلزام المنشآت الصحية بعدم نقل النفايات الطبية في هذه الأوقات

ماء
8:09 ص الإثنين، 29 يناير 2024

تحذير طبي: لا تستخدم مياه الصنبور مطلقًا في 4 حالات

WhatsApp Image 2024-01-29 at 1.44.10 AM
2:50 ص الإثنين، 29 يناير 2024

تأثير "لن تتوقعه" لليود على الغدة الدرقية وأهم الأطعمة التي تحتوي عليه

علاج الضغط
1:47 ص الإثنين، 29 يناير 2024

استشاري يوضح العلاقة بين انقطاع التنفس وارتفاع الضغط أثناء النوم

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

رقم-مرور-جدة-768x512
4:07 م الإثنين، 29 يناير 2024

تنبيه عاجل لـ"المرور" بشأن مدة وطريقة القيادة بالرخصة الدولية

أرامكو
2:19 م الإثنين، 29 يناير 2024

عاجل.. راتب وسكن وتأمين.. أرامكو تعلن بدء التقديم في برنامج تدريب طلاب الكليات المهنية

أخبار السعودية
1:38 م الإثنين، 29 يناير 2024

أخبار السعودية.. كم يومًا تبقى على صرف حساب المواطن؟ ووظائف بالهيئة الملكية بالجبيل

الضمان الاجتماعي المطور
1:12 م الإثنين، 29 يناير 2024

عاجل.. زوجها راتبه كبير وعليه قروض.. هل تستطيع التسجيل في الضمان؟

التعاسة
12:46 م الإثنين، 29 يناير 2024

تجنّب 10 عادات سلبية تجعلك غير سعيد

وظائف-الهيئة-الملكية-في-الجبيل-وينبع
12:05 م الإثنين، 29 يناير 2024

عاجل.. براتب 17.500 ريال.. الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف شاغرة بخبرة وبدون