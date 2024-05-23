دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة تسبب مشاكل في الذاكرة وتصيب بالسكتة الدماغية

أ أ

توصلت دراسة إلى أن الإكثار من تناول الأطعمة فائقة المعالجة، مثل رقائق البطاطس والبرجر والآيس كريم، قد يزيد من خطر الإصابة بمشاكل في الذاكرة والسكتة الدماغية.

واستندت النتائج إلى استطلاع أكثر من 30 ألف شخص فوق سن 45 عامًا حول عاداتهم الغذائية والمشروبات، من خلال متابعة سجلاتهم الصحية لمدة 11 عامًا في المتوسط.





ماذا أظهرت النتائج؟



الأطعمة فائقة المعالجة



الأطعمة فائقة المعالجة ومشاكل القلب



وأظهرت النتائج، أنه في مقابل كل زيادة بنسبة 10% في تناول الأطعمة فائقة المعالجة، يتعرض الأشخاص لخطر الإصابة بالضعف الإدراكي بنسبة 16%.كما كان خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أعلى بنسبة 8% بين الأشخاص الذين تناولوا المزيد من الأطعمة فائقة المعالجة، وفقًا للنتائج التي نشرت في مجلة علم الأعصاب، المجلة الطبية للأكاديمية الأمريكية لعلم الأعصاب.وفي الوقت نفسه، فإن الأشخاص الذين تناولوا المزيد من الأطعمة غير المصنعة أو ذات الحد الأدنى من المعالجة - مثل قطع بسيطة من لحم البقر والدجاج والخضروات والفواكه - انخفض لديهم خطر الإصابة بمشاكل الذاكرة والتفكير بنسبة 12%، وتراجع لديهم خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 9%.واستند التحليل إلى بيانات من أكثر من 14 ألف مشارك لتقييم تأثير الخيارات الغذائية على التدهور المعرفي، وأكثر من 20 ألفًا للسكتة الدماغية.وبحلول نهاية الدراسة، تم تشخيص إصابة 768 شخصًا بضعف إدراكي، وإصابة 1108 أشخاص بسكتة دماغية.وعادة ما تكون الأطعمة فائقة المعالجة غنية بالسكر والدهون والملح، وتفتقر إلى البروتين والألياف.وتشمل الأمثلة الأخرى بعض الوجبات الخفيفة المالحة والسكرية المعبأة والفاصوليا المخبوزة المعلبة والخبز المعبأ والحبوب المنكهة.وشدد الباحثون على أن دراستهم، التي أجريت في الولايات المتحدة، لم تتمكن من إثبات أن الأطعمة فائقة المعالجة تسبب مشاكل صحية، لكنها أظهرت وجود ارتباط.وقال قائد الدراسة الدكتور ويليام تايلور كيمبرلي، من مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن: "في حين أن اتباع نظام غذائي صحي مهم في الحفاظ على صحة الدماغ بين كبار السن، إلا أن الخيارات الغذائية الأكثر أهمية لعقلك لا تزال غير واضحة".وتابع: "لقد وجدنا أن زيادة استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والضعف الإدراكي، وكان الارتباط بين الأطعمة فائقة المعالجة والسكتة الدماغية أكبر بين المشاركين السود".وسبق أن تم ربط الأطعمة فائقة المعالجة بزيادة خطر الإصابة بمشاكل القلب بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية والنوبات القلبية.وأضاف الدكتور كيمبرلي: "تظهر النتائج التي توصلنا إليها أن درجة معالجة الطعام تلعب دورا هاما في صحة الدماغ بشكل عام.وشدد على أن "هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد هذه النتائج ولفهم أفضل للمكونات الغذائية أو المعالجة التي تساهم بشكل أكبر في هذه التأثيرات".