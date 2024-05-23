علامة على الأظافر إنذار مبكر للإصابة بالسرطان

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على الرغم من أن معظم التغييرات التي تطرأ على الأظافر تكون نتيجة لنقص العناصر الغذائية، لكن خبراء قالوا إن بعضها قد يكون إنذارًا على خطر الإصابة بالسرطان.

ويمكن أن تشير منطقة صغيرة سميكة تحت الظفر، إلى جانب شريط أحمر أو أبيض يتدلى أسفله، إلى اضطراب وراثي نادر يمكن أن يؤدي إلى المرض.

لكن دراسة جديدة وجدت أن هذه المشكلات المحددة يمكن أن تكون علامة على متلازمة الاستعداد للورم، وهذه الحالة النادرة تؤثر على الجين الذي يمنع خلايا الجسم من النمو بسرعة والتطور إلى كتل ورميّة.

ويلعب الجين أيضًا دورًا حاسمًا في إصلاح تلف الحمض النووي للخلايا، مما يحمي من نمو وانتشار الخلايا السرطانية .

ويرتبط الاضطراب الوراثي بزيادة خطر الإصابة بالأورام السرطانية في الجلد والعينين والكليتين وبطانة الظهارة المتوسطة في الصدر والبطن، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا صن".





علامات الأظافر والإصابة بسرطان الجلد



الدافع لإجراء الدراسة



ورم حليمي الأظافر



أعراض السرطان الـ 21 الأكثر شيوعًا



وأظهرت دراسات سابقة أن علامات الأظافر يمكن أن تكون علامة على الإصابة بسرطان الجلد.والعلامات الأخرى لسرطان الجلد التي يجب الانتباه إليها هي الأظافر التي:انقسام أو تشقق أو تشوه الأظافرصبغة غير منتظمةتنتفخ أو تلتهبظهور قرحة أو بدء النزيفتلطيخ الجلد المحيط بالظفر.في بعض الحالات، لا يتغير لون الظفر، لذا من المهم ملاحظة أي شيء يبدو مختلفًا أو غير عادي في الأظافر.وبحثت أحدث دراسة، نُشرت في دورية "جاما ديرماتولوجي"، في عدد الأشخاص الذين يعانون من متلازمة الاستعداد للورم BAP1 الذين يعانون من خلل في الأظافر.ووجدوا أن 88% من المشاركين، الذين تبلغ أعمارهم 30 عامًا فما فوق، لديهم حالة أظافر متعددة.وقالت ألكسندرا ليبنسون، الباحثة في المعهد الوطني للسرطان ببريطانيا، والتي ساعدت في إجراء الدراسة: "عندما سُئل عن صحة الأظافر أثناء التقييم الجيني الأساسي، أفاد مريض ذكي للغاية أنه لاحظ تغيرات طفيفة في ظفره".وأضافت: "لقد دفعنا تعليقه إلى إجراء تقييم منهجي للمشاركين الآخرين لتغييرات الأظافر والكشف عن هذه النتيجة الجديدة".وعثر الخبراء على منطقة صغيرة وسميكة من الجلد تحت الظفر وشريطًا أبيض يمتد أسفل الظفر، وهو ما يتوافق مع الورم الحليمي الظفري، وهو نوع من الورم الحميد.ويعتقد أن الورم يؤثر على إنتاج وتوزيع الكيراتين، وهو نوع من البروتين الذي ينتجه الجسم بشكل طبيعي لصنع الأظافر.وتمثل الخطوط البيضاء مستويات أعلى من التقرن أو المناطق التي تم فيها رفع الظفر أو تشويهه بسبب الورم الموجود تحته.وأظهرت النتائج إصابة 39 من أصل 47 مشاركًا بالورم الحليمي الأظافري، معظمهم من الذكور وبشكل رئيس على إبهام اليد.وقال الدكتور إدوارد كوين، طبيب الأمراض الجلدية في المعهد الوطني لالتهاب المفاصل والأمراض العضلية الهيكلية والأمراض الجلدية التابع للمعاهد الوطنية للصحة: "نعتقد أن وجود تغيرات في الأظافر تشير إلى ورم حليمي الأظافر على أظافر متعددة يجب أن يدفع إلى النظر في تشخيص متلازمة الاستعداد للورم BAP1".ويمكن أيضًا أن تكون العلامات البيضاء، المعروفة طبيًا باسم سرطان الدم، ناجمة عن رد فعل تحسسي، مثل طلاء الأظافر أو اللمعان أو المقوي أو مزيل طلاء الأظافر.وقد تنجم البقع البيضاء أيضًا عن إصابة الظفر، مثل غلق الأصابع في الباب أو ضربها بالمطرقة عن طريق الخطأ.أعراض السرطان الـ 21 الأكثر شيوعًا التي يجب عليك فحصها اليوموهناك أكثر من 200 نوع مختلف من السرطان الذي يمكن أن يسبب جميع أنواع الأعراض.من الانتفاخ إلى فقدان الصوت - يبدو أن أي شيء تقريبًا يمكن أن يكون علامة على المرض.لكن 22 مؤشرًا تظهر في أغلب الأحيان، وفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة.ويساعد اكتشاف هذه الأمور مبكرًا على منح أفضل فرصة للبقاء على قيد الحياة:1. التعب2. الأوجاع والآلام3. الكدمات4. التعرق الليلي5. فقدان الوزن6. السعال7. كتل أو تورم8. فقدان الشهية9. تغيرات الشامة10. تغيرات الجلد11. حرقة المعدة12. صوت نعيق13. القرحة14. صعوبة في البلع15. ضيق التنفس16. تغيرات الثدي17. الانتفاخ18. تغيرات في عادات التغوط19. الدم في البراز20. النزيف المهبلي21. الدم في البول