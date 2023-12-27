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أغربها رقم 4.. منتجات غذائية لا يحتاجها الجسم

منتجات الألبان
الحليب كامل الدسمن ضمن القائمة
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كشفت طبيبة روسية، عن قائمة بالمنتجات الغذائية التي لا يحتاجها الجسم، وتشمل الدهون الضارة والمواد الحافظة والملح وغيرها من المواد المضافة.اضافة اعلان

المنتجات الغذائية التي لا يحتاجها الجسم

ونصحت الدكتورة ديليارا ليبيديفا، اختصاصية أمراض الجهاز الهضمي، باستبعاد المنتجات الغذائية التالية من النظام الغذائي:
- الصلصات التي تباع في المتاجر.
- اللحوم المصنعة.
- السكر.
- الحليب الكامل الدسم.
- المشروبات الكحولية.
- المايونيز. 
وحذرت من أن هذه المنتجات تؤثر سلبًا على صحة الجهاز الهضمي، وتبطئ عملية التمثيل الغذائي، وتسبب الوذمة، وزيادة الوزن، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".

أضرار الصلصات الجاهزة

ووفقًا لها، قد تكون الصلصات الجاهزة التي تباع في المتاجر محتوية على مكونات ضارة، مثل الدهون المتحولة، وكذلك على خليط من السكريات المخفية والملح ومحسنات النكهة والمواد الحافظة والمثبتات. 
وأشارت إلى أن بضع ملاعق من هذه الصلصة سوف تلغي جميع فوائد سلطة الخضار.

مخاطر الملح والسكر

وكان الدكتور مارك جادزيان، اختصاصي جراحة الأورام، أشار في وقت سابق إلى أن الملح والسكر هما أكثر المنتجات خطورة على الصحة. 
وقال إن الملح يسبب تجلط الدم ويرفع مستوى ضغط الدم ويقلل من تركيز التستوستيرون. 
أما السكر فيؤثر في إفراز الأنسولين كما أنه "يقتل هرمون التستوستيرون ويتراكم مباشرة في الجسم على شكل دهون حشوية".

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