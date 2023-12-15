الجمعة، 02 جمادى الثانية 1445 ، 15 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تناول اللإفطار في وقت مبكر يقي من هذه الأمراض

النظام الغذائي
النظام الغذائي وأمراض القلب
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تعد أمراض القلب السبب الرئيسي للوفاة في العالم، مع 18.6 مليون حالة وفاة سنويا وفقا لدراسة العبء العالمي للأمراض، منها نحو 7.9 تعزى إلى النظام الغذائي.اضافة اعلان

النظام الغذائي سببًا رئيسيًا في تطور أمراض القلب

ويلعب النظام الغذائي دورا رئيسيا في ظهور وتطور هذه الأمراض، وقد أدى نمط الحياة الحديث إلى عادات غذائية محددة مثل تناول العشاء في وقت متأخر أو تخطي وجبة الفطور.
وبالإضافة إلى الضوء، فإن الدورة اليومية لتناول الطعام بالتناوب مع فترات الصيام تعمل على مزامنة إيقاعات الساعة البيولوجية لأعضاء الجسم المختلفة.

الارتباط بين أنماط تناول الطعام وأمراض القلب

وفي الدراسة المنشورة في مجلة Nature Communications، استخدم العلماء بيانات من 103389 مشاركا في مجموعة NutriNet-Santé ، 79% منهم من النساء، بمتوسط عمر 42 عاما.
وتم استخدامها في دراسة عن الارتباط بين أنماط تناول الطعام وأمراض القلب والأوعية الدموية.

نوعية النظام الغذائي ونمط الحياة ودورة النوم

وأخذ الباحثون في الاعتبار عددا كبيرا من العوامل المربكة، وخاصة العوامل الاجتماعية والديموغرافية (العمر والجنس والوضع العائلي وما إلى ذلك)، ونوعية النظام الغذائي، ونمط الحياة، ودورة النوم.
وأظهرت النتائج أن تناول الوجبة الأولى في وقت لاحق من اليوم، يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مع زيادة بنسبة 6% في الخطر لكل ساعة تأخير.

تناول الأكل في التاسعة صباحا وأمراض القلب

والشخص الذي يأكل لأول مرة في الساعة 9 صباحا يكون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 6% مقارنة بالشخص الذي يأكل في الساعة 8 صباحا.
وعندما يتعلق الأمر بالوجبة الأخيرة في اليوم، فإن تناول الطعام في وقت متأخر (بعد الساعة 9 مساء) يرتبط بزيادة بنسبة 28% في خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية الدماغية.

الفترة بين آخر وأول وجبة يخفض خطر الإصابة

وترتبط المدة الأطول للصيام أثناء الليل، أي الوقت بين الوجبة الأخيرة في اليوم والوجبة الأولى في اليوم التالي، بانخفاض خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية الدماغية.

اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة


1️⃣  مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)

اقرأ أيضا

"الصحة العالمية" تدعو إلى حظر جميع أنواع السجائر الإلكترونية

ماذا تعرف عن سعال الـ 100 يوم المنتشر؟.. الأعراض والأسباب والخطورة

قد يكون مميتًا.. 5 أعراض لإصابة الأطفال بالتهاب السحايا تتشابه مع نزلة البرد

كيف تخسر 4 كيلو من وزنك خلال 10 أيام فقط؟ (تعرف على التفاصيل)

دراسة: الخوف المفرط من مرض خطير قد يؤدي إلى الوفاة المبكرة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

لقاح سرطان الجلد
2:02 م الجمعة، 15 ديسمبر 2023

نجاح لقاح ضد سرطان الجلد يعالج المرض بمجرد ظهوره

كبار السن
1:06 ص الجمعة، 15 ديسمبر 2023

دراسة توضح مخاطر كسور الفخذ على المسنين

الانفلونزا
11:56 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

أخصائية تكشف خطورة الإنفلونزا على صحة الحوامل

الأنفلونزا الموسمية
10:37 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

لأصحاب ضعف المناعة.. نصائح للوقاية من الإصابة بالأنفلونزا

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

برنامج اذكى
7:17 م الجمعة، 15 ديسمبر 2023

ينتهي غدًا.. "تعليم جدة" تدعو الطلاب المسجلين بـ "أذكى" لتجربة منصة الاختبار التأهيلي

قطعة-ارض-سكني
7:04 م الجمعة، 15 ديسمبر 2023

بيان عاجل لــ"سكني" حول الأسر المستفيدة من البرنامج منذ بداية العام

حساب المواطن
6:35 م الجمعة، 15 ديسمبر 2023

العنوان الوطني.. تنبيه عاجل من حساب المواطن لاستمرار صرف الدعم

الطفل - درجة الحرارة - التهاب اللوز - سخنيه
5:13 م الجمعة، 15 ديسمبر 2023

قد يكون مميتًا.. 5 أعراض لإصابة الأطفال بالتهاب السحايا تتشابه مع نزلة البرد

سيارات الأجرة1
5:01 م الجمعة، 15 ديسمبر 2023

عاجل.. إيقاف إصدار تراخيص سيارات الأجرة العامة في 4 مدن

انقاص الوزن
4:55 م الجمعة، 15 ديسمبر 2023

كيف تخسر 4 كيلو من وزنك خلال 10 أيام فقط؟ (تعرف على التفاصيل)