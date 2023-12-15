تناول اللإفطار في وقت مبكر يقي من هذه الأمراض

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تعد أمراض القلب السبب الرئيسي للوفاة في العالم، مع 18.6 مليون حالة وفاة سنويا وفقا لدراسة العبء العالمي للأمراض، منها نحو 7.9 تعزى إلى النظام الغذائي. اضافة اعلان





النظام الغذائي سببًا رئيسيًا في تطور أمراض القلب



الارتباط بين أنماط تناول الطعام وأمراض القلب



نوعية النظام الغذائي ونمط الحياة ودورة النوم



تناول الأكل في التاسعة صباحا وأمراض القلب



الفترة بين آخر وأول وجبة يخفض خطر الإصابة



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ويلعب النظام الغذائي دورا رئيسيا في ظهور وتطور هذه الأمراض، وقد أدى نمط الحياة الحديث إلى عادات غذائية محددة مثل تناول العشاء في وقت متأخر أو تخطي وجبة الفطور.وبالإضافة إلى الضوء، فإن الدورة اليومية لتناول الطعام بالتناوب مع فترات الصيام تعمل على مزامنة إيقاعات الساعة البيولوجية لأعضاء الجسم المختلفة.وفي الدراسة المنشورة في مجلة Nature Communications، استخدم العلماء بيانات من 103389 مشاركا في مجموعة NutriNet-Santé ، 79% منهم من النساء، بمتوسط عمر 42 عاما.وتم استخدامها في دراسة عن الارتباط بين أنماط تناول الطعام وأمراض القلب والأوعية الدموية.وأخذ الباحثون في الاعتبار عددا كبيرا من العوامل المربكة، وخاصة العوامل الاجتماعية والديموغرافية (العمر والجنس والوضع العائلي وما إلى ذلك)، ونوعية النظام الغذائي، ونمط الحياة، ودورة النوم.وأظهرت النتائج أن تناول الوجبة الأولى في وقت لاحق من اليوم، يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مع زيادة بنسبة 6% في الخطر لكل ساعة تأخير.والشخص الذي يأكل لأول مرة في الساعة 9 صباحا يكون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 6% مقارنة بالشخص الذي يأكل في الساعة 8 صباحا.وعندما يتعلق الأمر بالوجبة الأخيرة في اليوم، فإن تناول الطعام في وقت متأخر (بعد الساعة 9 مساء) يرتبط بزيادة بنسبة 28% في خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية الدماغية.وترتبط المدة الأطول للصيام أثناء الليل، أي الوقت بين الوجبة الأخيرة في اليوم والوجبة الأولى في اليوم التالي، بانخفاض خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية الدماغية.