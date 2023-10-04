أطباء يحذرون: نزلات البرد قد تسبب الجلطات الدموية

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مع اقتراب فصل الشتاء يحذر الأطباء من خطورة نزلات البرد وتسببها في أمراض خطيرة تصل إلى الأزماة القلبية.

وتفصيلا، توصل أطباء وباحثون وعلماء في جامعة نورث كارولينا الأمريكية، إلى وجود علاقة ورابط بين اضطراب تخثر الدم الذي يهدد الحياة وعدوى الفيروس الغدى المسبب لنزلات البرد . اضافة اعلان





فيروسات الجهاز التنفسي



أهمية التشخيص المبكر



وأوضح الاطباء، أن الفيروس الغدي أحد فيروسات الجهاز التنفسي الأكثر شيوعًا التي تؤثر على البالغين والأطفال على حد سواء، ويسبب أعراضًا تشبه أعراض البرد والأنفلونزا .ويمكن أن تتسبب الالتهابات الفيروسية، وكذلك أمراض المناعة الذاتية وغيرها من الحالات، في انخفاض مستويات الصفائح الدموية في الدم - المعروف باسم نقص الصفيحات، تعد الصفائح الدموية، جزءًا حيويًا من الدم - وهي مسؤولة عن تكوين جلطات الدم، والتي تمنع النزيف عند إصابتك، وفقا لموقع "thesun".هذا ويأمل الأطباء أن تؤدي النتائج التي توصلوا إليها إلى تشخيص مبكر وعلاج مناسب ومحسن ونتائج أفضل للمرضى الذين يصابون بهذا الاضطراب الذي يهدد الحياة.