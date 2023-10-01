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صحيفة تواصل الالكترونية

كيف تتغلب على الأنفلونزا بسرعة وبدون عواقب؟.. روشتة طبية

التطعيم ضد الأنفلونزا
أمراض الجهاز التنفسي تكثر في الخريف والشتاء
أ أ
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يرتبط فصل الخريف تقليديًا بالأنفلونزا ونزلات البرد وانتشار الأمراض الفيروسية.
ويحذر الأطباء من أننا قد نواجه في الخريف الجاري نشاطا فيروسيًا متزايدًا، لذا ينصحون بكيفية التغلب على العدوى الفيروسية بسرعة وبدون عواقب. اضافة اعلان
وحث فريق من الأطباء الروس على ضرورة استخدام الأدوية المضادة للفيروسات عند ظهور أعراض أولى لتعرض جهاز التنفس للمرض، بحسب صحيفة "ريدوس" الإلكترونية الروسية. 
وتشير الصحيفة إلى أن الزيادة في معدل الإصابات لا تصاحبها حاليًا زيادة هائلة في عدد حالات العلاج في المستشفيات. 

خطوات احترازية

وعلى كل حال يجب اتخاذ خطوات احترازية من شأنها الحفاظ على الصحة. وعلى وجه الخصوص، يُنصح بالتطعيم ضد الأنفلونزا و"كوفيد".
ويوصي الخبراء أيضًا بالاهتمام بالأدوية المضادة للفيروسات. ومع ذلك، فإن موعد تعاطي الأدوية يعتبر أمرًا مهما للغاية، ومن الأفضل القيام بذلك في اليوميْن الأوليْن بعد ظهور علامات المرض. 
ويقول الأطباء إن المرض في هذه الحال سيمر بسهولة أكبر وسينخفض خطر حدوث مضاعفات، وفق ما أورد موقع "روسيا اليوم".

فيروس كورونا

وبحسب الموقع، فإن غالبية سكان العالم أصيبوا، ولو مرة واحدة، بفيروس كورونا. ومن المرجح أنه سيكون مكتوب على جميعًا في العقود المقبلة، أن نعاني من "كورونا" أكثر من مرة. 
بينما يختلف الباحثون حول مدى خطورة حالات الإصابة مرة أخرى وما إذا كان يمكن لـ"كوفيد-19" أن يسبب تغييرات دائمة في جهاز المناعة.

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